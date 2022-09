Segment pet food stále roste. Potenciál do budoucna představují hlavně prémiové produkty, prostor pro růst nabízejí i pamlsky či doplňkové služby.

Slavný irský dramatik G. B. Shaw kdysi prohlásil: „Jediným způsobem, jak si za peníze koupit lásku, je pořídit si psa.“ Češi ostatně patří z pohledu vlastnictví domácích zvířat na přední příčky v Evropě. Počty domácích mazlíčků se vlivem pandemie covidu a faktu, že byli lidé uzavřeni sami doma, ještě zvýšily. Lidé si je navíc houfně brali domů i z útulků.

Podle statistik si nejvíce domácích zvířat pořizují senioři a bezdětné páry. V poslední době pak především lidé do 30 let. Lidé narození po roce 1980 už nyní tvoří 46 procent vlastníků domácích mazlíčků, v roce 2025 by to měla být polovina.

A jelikož je řada domácností má za řádné členy rodiny, nebojí se jim dopřávat. V posledních letech tak segment pet food nabírá rychle na obrátkách. Tažený přitom není zdaleka jen krmivy, ale i doplňky a pamlsky. „Majitelé psů a koček nakupovali pro své mazlíčky jídlo na internetu už před koronavirovou pandemií, během ní, a podle našich předpokladů budou i nadále. Letos jsou na internetu prodeje krmiva pro psy o čtyři procenta vyšší než loni, krmivo pro kočky vzrostlo o devět procent,“ říká Martin Slavětínský, data analytik nákupního rádce Heureka.cz. A to navzdory tomu, že krmivo meziročně podražilo.

„I když krmivo pro psy meziročně zdražilo o sedm procent, vidíme, že se lidé zatím k levnějším variantám nepřesunuli. Naopak, jsou věrni oblíbeným produktům a velikostem balení,“ popisuje Slavětínský a dodává: „Meziročně naopak klesají kategorie jako jsou oblečky pro psy (− 32 %), vybavení pro psí výcvik (− 20 %) nebo psí boudy (− 18 %). Takže pokud někde šetříme, na krmivu to není.“ Nejprodávanějším psím krmivem na Heurece jsou 15kg balení v průměrné hodnotě tisíc korun. Trochu jinak to vypadá u chovatelů koček, kde je vidět přesun zákazníků k větším a výhodnějším balením. „Vidíme, že lidé začínají vybírat větší, a tedy výhodnější balení po více kusech nebo větším objemu,“ říká Slavětínský. Průměrná cena kočičího krmiva se na internetu totiž zvedla o 20 procent.

Nejprodávanější kočičí krmivo je multipack 44 kapsiček v průměru za 400 korun. Zajímavý je pohled na oba segmenty z pohledu podílu značek. „U psího krmiva tvoří zhruba dvě třetiny trhu hned 13 značek, segment kočičího krmení je méně diverzifikovaný, tady zhruba polovinu trhu ovládají čtyři značky, což dává do budoucna příležitost dalším výrobcům,“ popisuje Martin Slavětínský.

Podle Heureky je u nás lídrem trhu s krmivem společnost Vafo, na druhém místě je rodinná firma Yoggies a následují firmy Royal Canin a Acana. Podle dat výzkumné společnosti Nielsen z června letošního roku utratí Češi ročně za jídlo pro své domácí parťáky sumu kolem 6,8 miliardy korun. K dalším nákladům je ovšem také třeba připočíst veterináře, doplňky, přepravky, pelíšky.

Jaké trendy se derou do popředí

O proměnách spotřebitelského chování v sortimentu pro domácí mazlíčky a dalších aktuálních trendech se diskutovalo na pátém ročníku specializované konfernce Friends of Pets, kterou pořádala agentura Blue events v Praze na Pankráci. Růst tržeb v segmentu pet food je nyní tažen primárně růstem cen, objemy prodejů už naopak od letošního prvního čtvrtletí klesají. Zvýšení cen o jedenáct respektive čtrnáct procent, tak mírní propad objemu asi o pět procent a celý trh dále roste.

V rámci retailu jsou nejdůležitějšími prodejními kanály hyper a supermarkety. U psího krmiva jsou supermarkety o trochu významnější než hypermarkety, u kočičího je tomu naopak. Menší nezávislé potraviny jsou podstatné pro psí krmivo, drogerie jsou naopak dvakrát důležitější pro kočičí krmivo než pro psí. Podle senior konzultantky společnosti Nielsen IQ Rity Vachkové ale supermarkety a menší nebo nezávislé potraviny meziročně mírně ztratily svou důležitost ve prospěch širokosortimentních e-shopů. Ty významně narostly především v roce 2020 ve spojení s pandemií, ale nadále rostou.

Celé téma si můžete přečíst v aktuálním vydání časopisu Marketing & Media, které vyšlo v pondělí 19. září 2022.