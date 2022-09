Podle Aleny Střížové, která v dm vede HR, vnímají spolupracovníci dm jako „lovebrand“.

Jaké změny aktuálně chystáte v náboru?

Spouštíme nové kariérní stánky v designu totožném pro celou skupinu zemí dm, který doplňujeme o lokální obsah. Stránky budou dynamické, doplněné o krátká, moderní videa. Snad osloví i mladé lidi.

O mladé vám jde především?

Dalo by se říci, že nám jde o všechny uchazeče v produktivním věku. Při obsazování volných pozic se tak jako všichni potýkáme s lehkými problémy ve větších městech, zejména v Praze nebo v Brně, protože chceme získat opravdu kvalitní spolupracovníky. Takové, kteří vědí, kam nastupují, mají zájem pracovat, dále se vzdělávat, převzít zodpovědnost a začlenit se do týmů.

Jak tomu v HR pomáháte?

Předělem bylo uvedení výše mzdy přímo v nabídce volných pozic a zveřejněných inzerátech, to jsme do minulého měsíce nedělali. Zveřejňujeme ji nejen u administrativních, ale i u provozních pozic. Od té doby se nám hlásí mnohem více opravdu kvalitních uchazečů. Pomohlo i to, že jsme zrušili smlouvu na dobu určitou u nově nastupujících. Pozitivně také působí, že už 30 let máme nástupní mzdy stejné jako pro spolupracovníky, kteří u nás na identické pozici pracují mnoho let.

Jak vás poučil covid ve vztahu k provozu firmy?

Třeba home office pro nás není nic nového. Práci na dálku jsme zaváděli v roce 2018. Kvůli pandemii jsme pravidla jen přizpůsobili nové situaci. Home office nabízíme u pozic, kde je možný bez nějakého velkého omezení. Covid nám potvrdil, že jsme se na tuto novou situaci dobře připravili. S tím souvisí i vedení týmu na dálku. Na toto téma jsme se třeba hodně soustředili na workshopech.

Pro vzdělávání máte aplikaci dm Lernwelt. Co v ní vaši lidé naleznou?

Spolupracovníkům jsou k dispozici různé kurzy, nejedná se jen o drogistické znalosti, ale také o různé rozvojové kurzy, němčinu, finanční gramotnost nebo psychohygienu. S psychohygienou souvisí spolupráce s psychology, kterou jsme odstartovali v době pandemie. O jejich pomoc je nyní ještě větší zájem než během covidu. Obrovský balík témat se také vztahuje k udržitelné budoucnosti.

Kolik máte v dm zaměstnanců a kolik jich nyní potřebujete?

Máme zhruba 3800 spolupracovníků, většina je v prodejnách. Počet spolupracovníků v prodejnách teď bude s ohledem na expanzi a rozvoj obratu nabírat strmější nárůst. Zároveň nyní ve velkém rozjíždíme spolupráci s několika vysokými školami. Na podzim spouštíme trainee program pro mladé lidi v administrativě. Budou moci minimálně půl roku pracovat ve zvláštním režimu na centrální správě v Českých Budějovicích. S tím, že poznají celý chod firmy a všechny procesy.

Jak se do HR přístupu promítají myšlenky zesnulého zakladatele dm Götze Wernera?

De facto na každém kroku. Hodnota dm je v tom, jak spolupracujeme, jak spolu komunikujeme, řídíme se firemní kulturou dialogu. Podporujeme v lidech chuť něco vyvíjet, inspirovat ostatní, aktivně se podílet na chodu firmy. Chceme, aby se spolupracovníci mohli samostatně rozhodovat a nemuseli čekat na to, co jim řekne vedení.

Co nejvíce zaměstnanci oceňují?

V současné době zpracováváme výsledky průzkumu na téma spokojenosti spolupracovníků. Ale vyšli jsme z toho velmi dobře. Samozřejmě jsme dostali i dílčí podněty, například s ohledem na systém benefitů, který máme nastavený pro všechny stejně, což není vždy ideální. Když jsem teď navštěvovala prodejny, tak jsem vypozorovala, že spolupracovníci aktuálně nejvíce oceňují zvýšení mzdy. Jako každý rok jsme ji i letos navyšovali k 1. lednu, tento rok o čtyři procenta. Navíc jsme mimořádně zvýšili mzdy k 1. červenci — o osm procent pro všechny spolupracovníky na nemanažerských pozicích, o čtyři procenta na manažerských pozicích. Také jsme všem spolupracovníkům zvýšili hodnotu stravenek ze 100 na 150 korun.

Budete v přidávání pokračovat?

Záleží, jak se bude situace vyvíjet. Podle toho zvolíme, o jaké procento navýšíme mzdy od 1. ledna 2023. Chceme, aby naši spolupracovníci mohli důstojně žít. A nyní víme, že tuto naši snahu oceňují. Z průzkumu vyplynulo, že lidé jsou na práci v dm hrdí a vnímají nás jako lovebrand. Práci v dm by proto doporučili i svým známým. To nás samozřejmě velmi těší.