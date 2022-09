Značka Under Armour a legenda ligy amerického fotbalu NFL Tom Brady v nové kampani radí budoucím sportovním hvězdám, aby se přestali srovnávat s ostatními a rozvíjeli hlavně sami sebe.

Ve spotu hrdiny žádá hvězda NFL Tom Brady herce Morgana Freemana, aby přečetl dopis, který napsal budoucím nadějím a o nichž mluví jako o „příštím Tomu Bradym“. Brady jim vzkazuje aby se neporovnávali s „nikým jiným než s dítětem v zrcadle“.

Kampaň „Be The Athlete No One Saw Coming“ se zaměřuje na Husana Longstreeta, vycházející hvězdu na středoškolské scéně amerického fotbalu a bude podporována dalšími ambasadory značky Joelem Embiidem a Jordanem Thompsonem. Under Armour navíc vše podpoří grantovým programem.

Reklamy s aspiračním potenciálem jsou při sázce na mladé dobrou volbou. Například v 90. letech natočila firma Gatorade reklamu s Michaelem Jordanem hrajícím basketbal s dětmi s ikonickým sdělením „Buďte jako Mike“. Under Armour však zástupcům generace Z tvrdí, že mají být hlavně sami sebou a vyvoratse toxického srovnávání. Energii by měli zaměřit raději na vlastní sebezdokonalování.

Značka sportovního oblečení strategicky zvolila Toma Bradyho jako svého mluvčího. Quarterback NFL má na kontě více prstenů Super Bowlu, než kdokoli, kdo kdy na této pozici hrál, přitom sám by draftován do ligy na 199. místě. „Pro mladé atlety je dnes více rozptýlení než v mé době“ uvedl Brady v tiskovém prohlášení. „Nebyl jsem zázračné dítě. Musel jsem opravdu tvrdě pracovat, abych se dostal do pozice, abych uspěl.“

Reklama se objevila v celostátním vysílání v programu NBC „Sunday Night Football“ pro zápas 11. září mezi Bradyho týmem, Tampa Bay Buccaneers a Dallas Cowboys. Grantový program připojený ke kampani také odmění deset mladých sportovců ve věku 14-17 let částkou pět tisíc dolarů, vybavení na rok a přístup do kampusu Under Armour.