Foto: Tourism New Zealand

Výjimečné zážitky a scenérie slibuje po dvou letech první globální kampaň Tourism New Zealand. Dvacítku videí připravily agentury DDB, Run, TBWA a The Hatchery.

Poprvé po dvouleté přestávce vynucené pandemií covidu spustila centrála turistického ruchu Nového Zélandu globální kampaň, která má do země přilákat turisty. Sází na dechberoucí záběry úžasných scenérií i místní původní maorskou kulturu.

„Mezi turistickými destinacemi panuje velká konkurence, která podněcuje představivost cestujících. Nový Zéland se kvůli své poloze i velikosti musí hodně snažit, aby podpořil cestování po pandemii, když mohou místní cestovat za hranice a roky potrvá, než opět narostou počty mezinárodních turistů,“ uvedl ke spuštění kampaně René de Monchy, šéf Tourism New Zealand.

Nová kampaň „If You Seek“ je skutečně ambiciózní. Vzniklo pro ni osmnáct krátkých spotů, které vyzdvihují proslavené přírodní krásy Nového Zélandu, unikátní maorskou kulturu a příběhy i místní velkorysost a štědrost. Cílí na turisty prahnoucí po dobrodružství a autenticitě. V každém z videí ukazuje, že na Novém Zálandu najdou, „co hledají“, ať jsou to skryté poklady, tajemnost, vzrušení, údiv, novou perspektivu, přátele nebo nezvyklá potěšení.

Všechny vizuály se scházejí v minutovém spotu připomínajícím velkofilm, v jehož podkresu se vypráví příběh polynéského průzkumníka Kupeho, který údajně jako první objevil ostrovy Aotearoa, jak se maorsky řekne Nový Zéland.

Projekt pro Tourism New Zealand připravovalo několik agentur, mezi nimiž hrála hlavní roli DDB Aotearoa, dalšími byly Run, TBWA Sydney a The Hatchery s produkční společností The Sweetshop.

„Aotearoa vždy byla a stále je místem pro ty, kteří chtějí objevovat. Tato kampaň je odměňuje ty, kteří chtějí jít o krok dál. Každý součást projektu je zve k tomu, aby viděli, slyšeli i cítili něco navíc,“ uvedl kreativní ředitel DDB Aotearoa Gary Steele s tím, že videa kampaně doplní propojené digitální formáty či interaktivní venkovní reklama. Kreativní ředitel agentury Run Raymond Otene McKay pak doplnil, že kampaň musela být autentická i kvůli tomu, že je postavená na konceptu manaakitanga (maorské požehnání).

Součástí globální kampaně, která se v první řadě soustředí na stěžejní trhy Austrálie a USA, bude i lokalizovaná varianta pro místní obyvatelstvo.