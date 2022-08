Jaké jsou výhody využití videa při „real-time biddingu“ a následného oslovení uživatelů.

Firma Penta CZ, jež působí na českém trhu více než 30 let, provozuje e-shop s potřebami pro domácnost, dílnu, zahradu i kancelář. Do portfolia společnosti patří také značka G21 Vitality a její e-shop zaměřující se primárně na produkty pro zdravý životní styl a kuchyňské spotřebiče do domácností i pro komerční využití.



Kategorii produktů z tohoto e-shopu, které se využívají k metodě sous-vide, tedy přípravě potravin v obalu ve vakuu s řízenou teplotou, se firma rozhodla podpořit kampaní. Tu ve spolupráci se Seznam.cz rozdělily na dvě části: videopromo část, jejímž úkolem bylo lidem představit tyto produkty, a retargetingovou bannerovou část, která měla za úkol znovu oslovit tytéž uživatele a přivést je na web.

Volba dvou videoformátů

Do promo části kampaně byly zapojeny dva dostupné videoformáty — Instream a Outstream.

Oba tyto formáty mají svá specifika:



Outstream se stejně jako bannery zobrazuje v běžném obsahu stránky a spouští bez zvuku. Je tedy nutné, aby reklama dávala smysl i bez zvukové stopy a byla opatřena titulky či doprovodným textem. Vhodné je také viditelně umístit logo značky.



Instream se přehrává vždy přímo ve videoobsahu. Uživatel tedy sám projevuje zájem o sledování videa, před kterým, popř. během kterého, se mu načte videoreklama. Zaujímáme tedy nejen vizuálním obsahem, ale i zvukem. Nejdůležitější sdělení by mělo být umístěno v prvních pěti vteřinách, po nichž uživatel dostane možnost zbytek videoreklamy přeskočit.



V rámci kampaně Seznam vzhledem k promovanému produktu využil cílení z oblasti vaření.

Mimo necílené strategie byla oslovena tato publika:

diváci pořadů o vaření ze Stream.cz

uživatelé se zájmem o vaření a recepty

pravidelní návštěvníci tematických webů o vaření (recepty apod.)

Ve druhé části kampaně byly zapojeny ban­nerové kreativy pro znovuoslovení videem již zasažených uživatelů. Za pomoci impresního pixelu a data management platformy (DMP) pak mohly být osloveni ti, kteří video zhlédli alespoň ze 75 procent nebo na něj klikli. Sbíralo se také publikum uživatelů, kteří si prohlíželi produkty G21 Vitality.

Relevance uživatelů přivedených na web byla doměřena a vyhodnocena pomocí doby trvání návštěvy a metriky „bounce rate“ (neboli míra okamžitého opuštění). Zároveň se sledoval podíl návštěv, které trvají déle než 30 sekund.

RTB a video

Videoreklama je ideálním nástrojem pro upoutání pozornosti lidí a budování povědomí o značce. V krátkém reklamním spotu můžete divákovi snáze představit váš produkt a komunikovat jeho výhody. Konzumace video obsahu stále roste a spolu s tím i prostor, skrze který lze uživatele efektivně oslovit.

Případová studie ukazuje, jak lze v rámci RTB s videoformáty pracovat. Mimo optimalizace na míru zhlédnutí videa nám platformy umožňují vytvářet publika k následnému znovuoslovení. Můžeme tak cílit na uživatele, kteří video zhlédli celé nebo v určitém podílu.



Díky kombinaci videa, bannerů a vhodně zvoleného cílení se nám kampaní podařilo na web přivést relevantní uživatele a některé z nich v konečném důsledku také inspirovat k nákupu produktu.