Projekt ukrajinské Leo Burnett ze sítě Publicis Groupe působivě reaguje na „únavový syndrom“ ze zpráv o pokračující ruské invazi v zemi.

Ivaze Putinových vojsk na Ukrajině začala 24. února a spustila vlnu solidarity s napadenou zemí mezi lidmi, značkami i dalšími státy. Válka ale stále ani po půl roce neskončila a připomínání konfliktu v médiích už na lidi nepůsobí tak ostře. Projevuje se „únavový syndrom“ a podpora ochlazuje. Na to, že Ukrajina podporu stále potřebuje, se rozhodla výmluvným způsobem upozornit ukrajinská pobočka agentury Leo Burnett ze sítě Publicis Groupe.

Na svých sociálních sítích vystavila vizuály, kde pracuje s ikonickými sochami reprezentujícími obranu svobody, ochranu lidstva a budování harmonie. Ukazuje, jak by to vypadalo, kdyby se u těchto monumentů projevil „únavový syndrom“. Co kdyby soše svobody ztěžkla pochodeň? Co kdyby byl unaven Kristus Spasitel nad Rio de Janeirem? A kdyby vzdal Budha snahu o přinášení harmonie? Místo odevzdaně svěšených rukou vyzývá agentura k další podpoře napadené země a k tomu, aby se lidé přihlásili k obraně lidských hodnot.

Ukrajinský Leo Burnett na situaci v zemi ve své tvorbě upozorňuje dlouhodobě. Působivé jsou například i vizuály z poloviny července, v nichž agentura po vzoru „odhalování robotů“ na internetu vyzývá, aby lidé v mřížce zaškrtli oficiální cíle ruského útoku se zasaženými místy.

K podpoře Ukrajiny vyzývají i české agentury. Před vyprcháním „prvotního heroického nadšení“ už na konci března varovala i kampaň která vznikla s iniciativou Stojíme za Ukrajinou a podílely se na ní agentury z Asociace komunikačních agentur. Na potřebu pokračující podpory upozorňoval i spot vytvořený WMC Grey. Nejen pro něj přenechaly v rámci kampaně svůj nasmlouvaný mediální prostor společnosti jako Česká lékárna holding Vodafone, IKEA, Asahi Breweries (Plzeňský Prazdroj), Tchibo, mBank, Škoda Auto, Pivovary Staropramen nebo společnost Dr. Theiss.