Letos proběhl již 12. ročník multižánrového lidskoprávního festivalu Prague Pride. Jedná se o týdenní festival s tradicí odkazující se až na nepokoje ve Stonewall Inn v New Yorku v roce 1969.

To byly počátky hnutí za rovnoprávnost gayů, leseb a dalších lidí s menšinovou orientací či genderovou identitou. Nejvíce Pride festivalů a s nimi spojených pochodů hrdosti se odehrává v červnu — tento měsíc je celosvětově označovaný jako takzvaný Pride Month, a to právě s ohledem na odkaz stonewallských nepokojů z června roku 69. V letech, kdy v Československu pomalu nastupovala normalizace a nikoho nenapadlo o své odlišné orientaci otevřeně mluvit, se v západním světě pomalu začaly lámat ledy.

Bohužel ale cesta to byla dlouhá a gay komunitu na ní navíc čekalo zásadní období. Tím bylo propuknutí světové epidemie HIV/AIDS v 80. letech. Mnoho tisíc lidí této zákeřné nemoci podlehlo. Na druhou stranu i díky tomuto těžkému období došlo především v USA a v zemích západní Evropy k ještě většímu semknutí komunity a v 90. letech se konečně věci začaly měnit. Pride pochody ve velkých městech začaly být nejen protestem za rovná práva, ale také oslavou života, diverzity a toho, čeho se na poli zrovnoprávnění komunity dařilo dosahovat.

Charakter pochodů se postupně měnil, z původně protestního Pride pochodu se stávaly vícedenní kulturní festivaly, začaly se přidávat také partneři z řad firem, o LGBTIQ+ tématech se začalo veřejně mluvit. V Česku se první Pride uskutečnil v Karlových Varech v roce 1998, nicméně nepřetržitou tradici založil až festival Prague Pride v roce 2011 a každý rok láká do Prahy desítky tisíc návštěvníků.

Festival Prague Pride je neziskovým projektem zaměřeným na zlepšování kvality života LGBTIQ+ osob a na podporu jejich plného přijetí většinovou společností. Jako takový je závislý mimo jiné i na podpoře firemních partnerů. Už i v Česku jsme si zvykli na to, že se s létem začínají obarvovat loga mnoha firem do duhy, symbolu LGBTIQ+ komunity. Některé tyto firmy podporují i festival Prague Pride a velká část z nich je také zapojena do platformy Pride Business Forum.

Ta je sítí zaměřenou na dosahování rovnosti na pracovišti a podporu LGBTIQ+ zaměstnanců a zaměstnankyň a její memorandum podepsalo už 51 společností, mezi nimi například IBM, Hilton nebo Vodafone. Přirozeně se ale i mezi do duhy se obarvujícími firmami najdou takové, které pouze využívají sezony Pride festivalů pro své zviditelnění — tomuto jevu se říká pink washing. V rámci Prague Pride se snažíme spolupracovat s takovými firmami, které svou podporu LGBTIQ+ komunitě myslí opravdu vážně a vytvářejí dlouhodobé závazky směrem k podpoře různých témat a problematiky.

Naši partneři často sponzorují i konkrétní akce v rámci festivalu. Ačkoliv si většina lidí pod Pride vybaví tradiční sobotní duhový průvod Prahou, Prague Pride je mnohem víc. Během celého festivalového týdne se koná více než 150 akcí po celé Praze. Festival Prague Pride má čtyři hlavní festivalová místa — Pride Village na Střeleckém ostrově nabízí pohodový hudební program, venkovní pikniky, workshopy a sport. Pride House, který se také nachází na Střeleckém ostrově, se zaměřuje na přednášky, diskuze a nabízí možnost setkání s inspirativními osobnostmi. Dalšími festivalovými místy jsou Pride Life a Pride Café. Festival tedy nabízí opravdu široký program zaměřující se na podporu lidských práv a kulturní rozmanitosti.