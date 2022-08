Film a televize nás přenášejí do příběhů, které jsme nezažili, a do míst, která jsme nenavštívili. Lákají na výlety do filmových lokací. CzechTourism či jeho turistický portál Kudy z nudy proto bývají partnery různých audiovizuálních projektů.

V Česku se toho natáčí docela hodně. Zahraničním produkcím se tuzemští herci a lokace vyplácejí a nadšení místních fanoušků nebývá pro herce ohrožující posedlostí jako v jiných koutech světa. I když kvůli pandemii covidu-19 objem peněz, které filmaři v Česku utratili, klesl zhruba o pětinu, jen letos v prvním pololetí se v ČR natáčelo jako o život. Třeba druhá řada rozsáhlého seriálu Nadace, film Vyproštění s Chrisem Hemsworthem, adaptace slavného románu E. M. Remarqua Na západní frontě klid nebo tradiční produktové spoty americké společnosti Apple. Díky tomu lidé z celého světa uvidí na obrazovkách třeba Kaizlovy sady v pražském Karlíně, Roudnici nad Labem, Ralsko, Točník, zámky Ploskovice a Libochovice, okolí Národní technické knihovny v Praze Dejvicích a podobně.

Má to několik výhod. Nejen, že se „filmový“ turista do země, kterou zná z plátna, může rozjet, pobýt v ní, přespat, najíst se a detailně ji prozkoumat. Zvyšuje se i hodnota majetku v oblasti, kde se natáčí, vznikají nové obchodní příležitosti jako třeba organizované prohlídky, festivaly a další akce. Snímek rovněž může pomoci životnímu prostředí, vyvolat v lidech potřebu, aby se místo zachovalo ve stejném stavu, v jakém ho znají ze stříbrného plátna.

Zůstaneme­-li však u „filmových“ turistů, bývají dvojího druhu. Ten běžnější se díky filmu nadchne pro určitou zemi, oblast či město a chce je „ochutnat“ na vlastní kůži. Je pak na dané lokalitě, zda je na turisty připravena či se na cestovatele nachystá, zda má vybudovanou dostatečnou infrastrukturu, fungující služby, a i při zvýšeném cestovním ruchu umí zajistit soukromí místních a snižovat uhlíkovou stopu, kterou větší mobilita přináší.

Za Filmového turistu s velkým F se dá označit ten druhý typ člověka. Fanouška audiovizuálního díla, který chce vidět přímo místo natáčení jeho „srdcovky“. Takzvaný film­‑induced tourism se objevuje i v ČR, typičtější pro něj však stále ještě jsou země spojené s různými fantasy ságami, třeba Nový Zéland.

Česká centrála cestovního ruchu — CzechTourism si je potenciálu médií vědoma. Proto třeba spolupracovala při natáčení nejsledovanějšího nizozemského TV pořadu „Wie is de Mol?“. Desetidílná soutěž zajistila ČR mimořádnou vizibilitu v Nizozemsku nejen prostřednictvím televizí a online streamování, ale též díky propagaci napříč většinou nizozemských médií. I díky tomu se nizozemští turisté v roce 2021 umístili na čtvrtém místě v žebříčku zahraničních návštěvníků v ČR. Sledovanost každého dílu byla čtyři miliony diváků, hodnota AVE mediálních výstupů zahraničního zastoupení CzechTourism pro Benelux 90 milionů korun. A hodnota celkového mediálního zásahu (talkshow, influenceři, fanouškovské skupiny na sociálních sítích a podobně)? Desítky miliónů eur!

Filmaře ze světa lákáme mimo jiné na výhodné pobídky a milé zacházení. Nicméně třeba Praha oznámila, že zdraží cenu za pronájem veřejných prostranství. Na dvojnásobek se tak má zvednout například na Staroměstském náměstí nebo Karlově mostě, kde už teď filmaři platí paušál 250 tisíc korun za den. Vše je samozřejmě otázkou nabídky a poptávky, ekonomického přínosu, všemi směry skloňované udržitelnosti a také obyčejného selského rozumu. Tak bychom se na to měli dívat, hledat správnou míru a kompromis. S cílem, aby v České republice i nadále platilo: „A přece se točí!“ Pak totiž také bude ještě víc platit: „A přece se o ní — malé, ale krásné zemi v srdci Evropy — ví.“