Dánská hračkářská ikona se snaží i svým marketingem přestavět svět k lepšímu. Používá animaci, modely v životní velikosti nebo i celovečerní filmy.

Společnost LEGO oslavila 10. června 90 let od svého vzniku. Dánská ikona, kterou založil truhlář Ole Kirk Kristiansen, postupně inovovala výrobu od dřevěných hraček až ke stavebnicovým systémům, které známe dodnes. A stejně kreativní je i ve svých marketingových kampaních a dalších projektech. Připomeňte si ty nejpovedenější.

Mezi ně určitě patří už v roce 1981 vytvořená reklama Kipper od agentury TBWA. Pro LEGO to byl první spot postavený čistě na fázové animaci (stop motion), kde hrály hlavní roli kostky samotné. Vtipné video dvou neustále přestavovaných soupeřů, které začalo jako „hra kočky s myší“ se sloganem „je to každý den nová hračka“ inspirovalo kreativitu tak dobře, že se vysílalo několik let. V hlasování čtenářů časopisu The Drum se spot zařadil mezi stovku nejlepších reklam všech dob.

Spot připomíná dnešní digitální filmovou tvorbu značky, kterou reprezentuje především LEGO příběh z roku 2014. Snímek byl mimo jiné oceněný jako nejlepší animovaný počin cenou BAFTA a získal mimo jiné nominaci na Oscara. Vzniklo nejen jeho pokračování, ale zároveň filmové a seriálové „parodie“ na Batmana či Hvězdné války. Vedle toho existují i úspěšné videoherní série. K televizní ofenzívě se pak dá připočítat i reality show LEGO Masters, která letos poprvé probíhala i v Česku a na Slovensku. To všechno je vydařený marketingový počin, který láká nejen na stavebnice s filmovými motivy.

V roce 2018 zaujala svět kampaň pro LEGO Technic, pro kterou v české kladenské továrně společnosti postavili model Bugatti Chiron v životní velikosti. Na stavbu byl potřeba milion dílků a využilo se též 2300 miniaturních motorků, díky nimž bylo auto pojízdné. To otestoval někdejší automobilový závodník a dnes testovací řidič Bugatti Andy Wallace. Jen na YouTube má video dokumentující vznik projektu přes 13,3 milionu zhlédnutí.

V roce 2019 odstartovala kampaň Rebuild the World. Začala spotem od agentury BETC v hlavní roli se zajícem, který uniká lovci ve světě, jenž vychází z produktů značky napříč její historií. Prostředí i všechny postavy jsou inspirovány skutečnými díly či figurkami, takže se objeví třeba odkaz na původní dřevěnou kachnu na kolečkách, drak ze zmiňované kampaně Kipper, nebo replika LEGO domu z domovského Billundu.

Kampaň Rebuild the World měla nejen inspirovat ke kreativitě, ale zároveň je součástí širší iniciativy environmentální a společenské odpovědnosti firmy. Její součástí byl například i projekt Green Instructions, který dal návody pro přestavbu existujících stavebnic na jejich „zelenější“ varianty. Za ním stála polská Ogilvy a na loňské konferenci Forum Media ji představil výkonný kreativní ředitel agentury Maciej Twardowski.

Měnící se svět díky kreativitě ukazovala i in-house agenturou vytvořená vánoční kampaň z roku 2020. V ní děti překvapeným rodičům představovali vlastní svět, v němž neplatí zažitá pravidla staré doby. Ve spotu zaznívá cover verze písně Louise Armstronga What a Wonderful Wold, melodii do globálního spotu nahrál Pražský filharmonický orchestr.

Loni LEGO oprášilo čtyřicet let starou tiskovou kampaň What It Is Is Beautiful. Ikonický projekt společnost zmodernizovala u příležitosti Mezinárodního dne žen a přes speciální web umožnila rodičům nahrát fotky dětí, ve vizuálu oslavit jejich kreativitu a ukázat je jako „stavitele budoucnosti“.

Jak uvedla v rozhovoru pro MAM Andrea Faflíková, která je v LEGO Group zodpovědná za interní a externí komunikaci i eventy v regionu REEMEA, vychází 80 procent kampaní společnosti z globální či regionální kreativy, 20 procent pak z lokálních konceptů. Ty se pravidelně umisťují i v soutěžích, jako je třeba česká Effie, kde v roce 2020 uspěly například kampaně Tichý Lounch LEGO Dots od Ogilvy, nebo od stejné agentury zlatem oceněná HR kampaň, která pomohla snížit náklady na nábor o 58 procent. Hravá online kampaň využila skutečné zaměstnance kladenské továrny s jejich vlastními výtvory, což lákalo uchazeče, kteří zapadnou do týmu.