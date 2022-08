Jaký je tržní potenciál decentralizovaného internetu a přínosy i rizika, které představuje.

„Je to nejzajímavější technologie současnosti,“ říká o webu 3.0 Jiří Zlatohlávek z investiční skupiny Miton, která stojí například za Rohlíkem, Heurekou nebo Slevomatem. Miton investuje do nové generace internetu prostřednictvím svého kryptofondu Miton C. Řadí se tak do dlouhého seznamu firem, které nechtějí stát zcela mimo a pokukují po webu 3.0.



Twitter například momentálně podporuje NFT profilové fotky pro své odběratele, Nike začal prodávat reálné tenisky společně s digitálními a během prvních šesti minut zaznamenal zisk přes tři miliony dolarů, nebo Adidas, který spolupracuje s kryptobrandy jako Bored Ape Yacht Club nebo Sandbox! Nejenom webu 3.0, ale také blockchainu a kryptoměnám se věnoval „meet up“ Transform, který uspořádala agentura Wunderman Thompson v WPP Campusu.

Investice rostou

Konkurenční výhoda firem je hluboce spojena s tím, kdy a jak úspěšně přijmou nejnovější inovace. Sedm z deseti manažerů věří, že web 3.0 představuje novou revoluci v oblasti webových technologií. Meta investovala loni do metaverza více než deset miliard dolarů. Dalším příkladem může být Roblox, videoherní platforma založená na virtuálních světech, kde spolu uživatelé mohou interagovat. Roblox, jehož většina příjmů pochází z jeho digitální měny Robuxu, má už 51 milionů denně aktivních uživatelů, z nichž je více než polovina mladší třinácti let. Tato platforma se dočkala i velkých akcí. Například DJ David Guetta v něm jako digitální avatar pořádal svůj koncert.



Kam směřuje vývoj, je vidět i na chování firmy Alphabet, mateřské společnosti Googlu, která přijímá do svých řad experty na blockchain. Ti mají společnosti rozšířit obchodní vztahy s firmami zaměřenými na kryptoměny. Stranou nestojí ale ani Microsoft, Walmart, Nvidia, Instagram nebo Diesel.

Obrovský potenciál

A co značky láká nejvíce? „Především možnost získat potenciální investory, příležitost vydělat peníze a také držet krok s trendy,“ říká Larry Čermák, ředitel výzkumu z The Block. Firmy si zkrátka věří, že nové technologie okolo webu 3.0 zvládnou. Z průzkumu společnosti Wunderman Thompson vyplývá, že 91 procent firem si myslí, že by s těmito technologiemi dokázaly správně pracovat.



„Když mluvíme o webu 3.0, nebavíme se jen o tom, jak bude vypadat další verze internetu. Můžeme si pod tím představit celý nový digitální svět v rámci našeho světa, kde budou mít lidé suverénní identitu a oba světy se budou vzájemně ovlivňovat,“ říká Justin Peyton, chief strategy & transformation officer z Wunderman Thompson. „Jsme ještě pořád na začátku této technologie, díky čemuž můžeme ovlivňovat její směřování. Web 3.0 má obrovský potenciál, může to být trh s hodnotou jednoho až třiceti bilionů dolarů,“ dodává Peyton. Trochu přesnější odhad uvádí bankovní společnost Citi, podle které by celá ekonomika okolo metaverza mohla v roce 2030 dosáhnout hodnoty od osmi do třinácti bilionů dolarů.

Propojení světů

Web 3.0 ovlivňuje i náš skutečný svět. Značky budou mít možnost lidem nabízet exkluzivní zážitky v digitálním prostředí na reálných eventech. „Nahlédnout do garáží při závodech Formule 1 nebo sedět na nejlepších místech na stadionu sportovního utkání, aniž byste tam reálně byli, bude běžnou realitou. V restauraci Flyfish Club si neuděláte rezervaci, pokud nemáte NFT. Momentálně si rezervaci může udělat jen třináct tisíc lidí z celého světa, což z Flyfish Club dělá jednu z nejexkluzivnějších restaurací na světě,“ říká Justin Peyton.



Travis Scott eventu, který se konal v rámci videohry Fortnite, se zúčastnilo 27 milionů lidí, a byla to tudíž akce s největší návštěvností v historii. Web 3.0 ovlivňuje náš svět a láme rekordy už teď, když je teprve ve svých začátcích.



Můžeme se tedy těšit na web 3.0 jako na věc s obrovským potenciálem a postupně ji začít prozkoumávat víc a víc. Vedle pozitiv si ale musíme dát pozor i na několik problémů a rizik. Zatím je velmi malé publikum a málo lidí, kteří se v tomto prostředí pohybují, datová zpětná vazba je velice limitovaná, existuje zde riziko podvodů (tržiště s NFT OpenSea uvádí, že 80 procent NFT na jejich tržišti je podvodných) a může to být taky ekologicky těžce udržitelné. Nebude ani lehké najít rovnováhu mezi ochranou uživatelů a inovačním potenciálem webu 3.0. Zároveň web 3.0 není uživatelsky přívětivý a může trvat ještě pár let, než se uzpůsobí k používání pro širší veřejnost.