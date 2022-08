V podpoře sportu u nás jsme už největší, říká brand manažer Tipsportu Martin Filip.

Tipsport je nově partnerem mužského basketbalu, ženy podporujete dlouhodobě. Spatřujete v basketbalu výrazný potenciál do budoucna?

Už ani není potřeba hledět do budoucna, protože basket svůj potenciál naplnil, což dokazují úspěchy mužské reprezentace a její silné generace. Věříme, že Tomáš Satoranský s celým týmem teď stojí před vrcholem a zároveň máme další mladé naděje. I proto jsme nechtěli chybět u Eurobasketu, největší sportovní akce, která se letos na našem území koná. Jednáme i o dalším partnerství ohledně basketbalu.

Sportovní vody jste rozvířili také nabídkou partnertství s první a druhou fotbalovou ligou za 150 milionů korun.

Fotbal je pro sázkaře sport číslo jedna. Pokud jde o ligu, náš zájem trvá, rámcovou nabídku, která znamená navýšení oproti stávajícímu stavu o sto procent, jsme předložili. LFA tvrdí, že v tuto chvíli s námi jednat nesmí, ale pro fotbal by bylo zásadně špatně, kdyby se nový partner nevybral v tendru, proto dáváme intenzivně najevo, že o českou ligu stojíme. Zároveň jsme oslovili profesionální kluby, kterým jsme nabídli podporu a spolupráci.

S kolika jste už spolupráci navázali?

Naše „ofenziva ve fotbale“ je v poslední době velká, investujeme nemalé prostředky. V tuto chvíli přibylo ke Spartě a Olomouci, kde jsme se objevili už dříve, dalších šest prvoligových klubů — Liberec, Teplice, Brno, Hradec Králové, Zlín a Mladá Boleslav — a šest druholigových. Jsme tak partnerem 14 ze 32 profesionálních klubů. Mimochodem, podobné je to na Slovensku, kde spolupracujeme se šesti ze dvanácti prvoligových týmů.

Po zářijovém Mistrovství Evropy v basketu přijdou v říjnu dva NHL zápasy v Praze. Loni jste s NHL navázali marketingovou spolupráci. Jak těžké to bylo dojednat?

Partnerství s NHL je průlomové, byli jsme vůbec první sázkovou společností v Evropě a druhou celosvětově, která se zámořskou ligou navázala marketingovou spolupráci. Jednání trvala řadu měsíců, protože pojetí sponzoringu a jeho využití v očích zástupců NHL a našich se vcelku lišilo. V Americe jsou přesvědčeni, že jen samotná možnost používat logo NHL a titul oficiální partner dává značkám obrovský kredit v očích spotřebitelů. My jsme vysvětlovali, že u nás je třeba přinést i zásadní přidanou hodnotu v rámci produktu. To jsou pro nás data z trackingu hráčů a puku, která využíváme k vylepšení a rozšíření naší kurzové nabídky, a také exkluzivní streamy na všechny zápasy soutěže.

Na co se v rámci programu mohou diváci těšit?

Samozřejmě máme radost, že se po covidové pauze vracejí zápasy do Prahy. Víme, jaký je po nich hlad, proto máme připravených 400 vstupenek v hodnotě několika milionů korun do atraktivní vyřazovací soutěže, která začne hned po skončení Eurobasketu. Hodně chceme být vidět i při samotných zápasech a také v televizních přenosech, kde od začátku partnerství s NHL spolupracujeme se stanicí Nova Sport třeba na projektu exkluzivních studií k vybraným utkáním.

Navyšujete prostředky i do dalších sportovních odvětví v době, kdy sport peníze opravdu potřebuje?

Český sport je silně podifnancovaný ze strany státu, objem prostředků, které se do sportu dostávají přes Národní sportovní agenturu a další kanály, se snížil a klubům peníze chybějí. Pro Sázkové kanceláře je sport domácí prostředí, kde můžeme oslovit fanoušky a nabídnout jim sázky jako další zpestření utkání a zážitku. Jde to ilustrovat na dostizích, bez sázek to není prostě ono. Tipsport se velmi blíží, pokud už jím není, postavení největšího sponzora českého sportu. Jsme generálním partnerem hokejové extraligy, pod značkou Chance pak i první ligy, jsme partnery basketbalu, generálním partnerem fotbalové Sparty a klíčovým partnerem dalších 13 klubů, v oblasti bojových sportů spolupracujeme s organizacemi Oktagon a RFA, s Českou unií sportu máme velký program Tipsport Sportuj s námi, v jehož rámci se ročně koná asi 500 amatérských soutěží a závodů. V esportu spolupracujeme se společností Playzone, na projektu ligy Tipsport CS:GO a s týmem Sampi, zmínit bychom mohli i golfové Czech Ladies Open.

Jste partnerem konference SportAlive. Jak je důležité v oblasti sportovního marketingu, že něco podobného po letech vzniklo?

Myslím, že je to naprosto zásadní. V Česku se koná řada jiných kvalitních konferencí, ale žádná, která by se zevrubně věnovala sportovnímu marketingu a sponzoringu. Na SportAlive se potká drtivá většina osobností z této oblasti se zástupci sportu samotného. Jako velký sponzor tuzemského sportu je přirozené, že jsme měli zájem být vidět i na SportAlive, kde jsme jedním ze dvou hlavních partnerů a budeme svým jménem zaštiťovat jedno z pódií.