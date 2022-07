Foto: The South West Edge

Čtyři ženy, které si neberou servítky, jedna dodávka a dvanáct dní cesty. Tak vznikla kampaň od 303 MullenLowe Perth na propagaci jihozápadního pobřeží Austrálie.

Organizace The South West Edge, která se snaží nalákat vnitrozemské turisty na prodloužené pobyty na jihozápadním pobřeží Austrálie, spustila kampaň, která je vytvořená ve spolupráci s agenturami 303 MullenLowe a Mediahub. Staví na speciálním obsahu, který vznikl ze zaznamenávání roadtripu, jenž v dodávce podnikají čtyři dámy. Série minutových spotů Queens on the Edge připomíná zábavné cestopisy populární na streamovacích službách. Až si člověk říká, škoda že nejsou reklamy delší.

Roadtrip trval 12 dní, vedle známých a působivých scenérií a turistických z pobřeží ukazuje i setkání s místními lidmi, kteří cestování dodávají další rozměr. Zástupci 303 MullenLowe mluví o „zvláštních charakterech“, které přispívají k neopakovatelným zážitkům. Zvlášť pokud jde o „divoké a úžasné matky rodu“, jak říká výkonný kreativní ředitel Richard Berney.

Ostatně hlavní hrdinky kampaně – 67letou modelku Bernie, herečku s drsným humorem Roz, kostýmní návrhářku Sandy a umělkyni Lisu – obsadili tvůrci kampaně po tom, co se s nimi setkali během vlastního roadtripu při přípravě projektu.

Vedle kampaňových videí sledují dobrodružné putování rozverné čtveřice i rozhlasové stanice Nova 100, SmoothFM. Součástí projektu je i soutěž, která zvyšuje zapojení uživatelů sociálních sítí. Pro projekt vznikly i speciální webové stránky, kde jsou vidět i destinace, kterými dámy prošly, a turisté by si je neměli nechat ujít. V angličtině by se tomu řeklo „bucket list“, kampaň tomu ale říká „f*&t it list“, protože podle hrdinky Roz jsou prý kyblíky (buckets) spíše na pití alkoholu.

„Kreativní pojetí se inspirovalo výzkumem, z kterého nám vyšlo, že přibývá žen, kterým je přes 60 a vyrážejí se bavit bez dětí a manželů. Chtějí svobodu podle sebe. Pro takové je jihozápadní pobřeží Austrálie jako dělané,“ uvedla Smiljka Dimitrijevic, ředitelka plánování 303 MullenLowe.

Pro 303 MullenLowe a Mediahub je to první kampaň po výhře v tendru organizace The South West Edge, která složená z centrál turistického ruchu Destination Perth, Australia’s South West a The Golden Outback.