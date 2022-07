Řetězec rychlého občerstvení KFC k propagaci nové položky v menu připravil čtrnáctiminutový spot inspirovaný béčkovými horory z 80. let.

Celý film vznikl k podpoře uvedení nejnovější položky menu populárního fast foodu – limitované edice pizzy se základem ze smaženého kuřete. Koncept kampaně pochází od madridské agentury PS21 a režírovala ji NYSU.

„Masakr“ vypráví příběh o skupině přátel, kteří se vydali do lesa na trochu odpočinku a relaxace – nebo si to alespoň myslí. Jakmile ovšem dorazí do svého srubu a pokusí se objednat si pizzu, začnou se poté po doručení věcí ubírat temnějším směrem.

Pro KFC jde o nekonvenční přístup, ale značka jeho prostřednictvím využívá rostoucí popularitu pořadů jako jsou Stranger Things. Spot také dává poctu americkému filmaři Samu Raimimu, který je známý například snímkem The Evil Dead.