Jsou Češi národem sázkařů?

Sázení a loterie patří k DNA Čechů. Segment loterií i sázek roste, Sportka z pohledu počtu sázek od roku 2018 vyrostla o 19 procent, významně roste i Eurojackpot. Velkou popularitu mají hry jako například loni uvedená Extra Renta, která není o velké jednorázové trefě, ale výhra je vyplácena formou měsíční renty ve výši sto tisíc korun po dobu dvaceti let. Lidé chtějí žít v jistotě a forma pravidelné výplaty u nich tuto potřebu plní a navíc nabízí možnost dopřávat si zážitky. Současně ale víme, že výdaje lidí na sázky kopírují vývoj makroekonomické situace a v některých kategoriích her už pokles vidíme, což je ale obecný trend i v okolních zemích.

Jak se proměnilo chování spotřebitelů? Kolik procent sázek tvoří online a jak rychle roste?

Online hraje klíčovou roli v budoucnosti Sazky. Máme řadu zákazníků z mladé dospělé populace, kde je penetrace chytrých telefonů vysoká. V roce 2017 šlo ze sázek přes internet nula korun. Nyní už online loterie hraje 27 procent hráčů. U Eurojackpotu se bavíme dokonce o 35 procentech. Mladí chtějí sázet online, pohybují se v tomto světě a my musíme být tam, kde jsou naši zákazníci. Sazka potřebuje mít dvě silné nohy, retail v kamenných pobočkách a na benzinkách, kde si nás najdou tradiční zákazníci a pak samozřejmě online se špičkovou zákaznickou zkušeností. Není to přitom o jedné sázence a s tím spojené výhře anebo prohře. Je to také o zážitku před losováním, kdy lidé čekají, jak to dopadne a přemýšlejí, co by s výhrou udělali. Lidé přirozeně mají své sny o tom, že budou finančně nezávislí, procestují svět, nebo si koupí apartmán ve městě či dům u moře. Sazka nabízí možnost, pokud se na ně štěstí usměje, jak si tyto sny splnit. Jen v číselných loteriích máme k 11. červenci už 195 milionářů, kterým jsme rozdali přes 725 milionů korun.

O kolik vzrostl počet registrovaných hráčů v Sazka klubu?

Otázka registrace je vždy citlivá a záleží, co k ní zákazník dostane za benefit či přidanou hodnotu. V loteriích přirozeně vyhrává vysoké částky jen úzká skupina zákazníků a větší část zákazníků zažije pocit prohry. Lidé registrovaní v Sazka klubu mají druhou šanci vyhrát drobné odměny v Kole štěstí a efekt napětí a výhry si užit znovu. Jednou měsíčně se navíc losuje o sto tisíc. Registrace za poslední rok vzrostly o téměř 28 procent a nyní máme skoro půl milionu registrovaných uživatelů, čímž patříme mezi největší věrnostní kluby v ČR.

S nástupem onlinu se ovšem zvyšuje riziko herních závislostí…

Chtěl bych zdůraznit, že se snažíme nabízet především zábavu a loterie jsou jiná kategorie než čistě online kasina. Součástí DNA Sazky je zodpovědné hraní, brand Hraj s rozumem vznikl ostatně v Sazce. S dalšími hráči na trhu jsme členy Institutu pro regulaci hazardních her a je pro nás důležité pečovat o naše zákazníky a chránit je, což zahrnuje jejich edukaci, ale i aktivní ochranu v rámci herního chování. Sazka musí být o zábavě s možností výhry, ale i o společenské odpovědnosti, na které si zakládáme. Proto jsme a vždy budeme jedním z nejviditelnějších podporovatelů sportu v ČR, ale také řady společensky prospěšných a dobročinných projektů.

Eurojackpot se začal losovat vedle pátku i v úterý, jaký je zájem sázejících o další den?

Eurojackpot se v ČR losuje od roku 2014 v pátek, koncem března se v celém konsorciu přidal druhý losovací den. Měli jsme masivní reklamní kampaň s ústředním hrdinou Henrim, navázali jsme tak na úspěšnou komunikační linku a rozšířili ji o bezprecedentní nabídku celkem padesáti Land Roverů. S tímto bonusem určeným pouze pro české sázející jsme byli jediní v Evropě. Zákazníci druhý losovací den i proto rychle přijali. My jsme spokojeni, úterní losování od prvního dne dosáhlo na páteční tržby a vysoký podíl si drží i po ukončení startovací kampaně.

Jak fungují takové aktivace cílené exkluzivně na české zákazníky?

Chceme českým sázejícím nabídnout specifické příležitosti a prémie, liší se hru od hry. Zatímco u Sportky jde většinou o stamilionové výhry, Eurojackpot je díky miliardám spojen s vyšším životním statusem. A proto využíváme jako další motivaci pro české sázející jako prémie právě apartmány v zahraničí nebo Land Rovery. Prémie pak často navýší sázky i o 50 procent, pokud jsou vhodně načasované a dobře komunikované. Vidinu výhry má každý hráč podvědomě v sobě a náš hrdina Henri v kampani ukazuje situace miliardáře v prostředí bezstarostnosti a zábavy, které jsou běžnému člověku vzdálené. Jako brand chceme být součástí zákaznického snu celou dobu.

Petr Matějovský

Do Sazky přišel z řecké loterní společnosti OPAP, kde rovněž vedl marketing a poslední dva roky působil v pozici chief online officer. OPAP je stejně jako Sazka součástí mezinárodního holdingu Allwyn. Než vstoupil do zábavního byznysu, marketingu se intenzivně věnoval v roli marketingového ředitele v telekomunikační společnosti O2.

