Emoce, chytlavá hudba nebo veselí mladí lidé pomáhají udržet reklamu v paměti, ukazuje názorně pojišťovna Liberty Mutual s agenturou Goodby Silverstein & Partners

Každá kampaň používá triky, které pomáhají daný brand nebo produkt udržet v paměti zákazníků. Zatímco většina spotů se je snaží využívat skrytě, komunikace pojišťovny Liberty Mutual od agentury Goodby Silverstein & Partners je servíruje „na férovku“.

Spoty z nové kampaně „Something to Help You Remember“, vytvořené s produkcí Anonymous Content LA a v režii Tima Godsalla, začínají všechny stejně. Zástupce za pojišťovnu diváky seznámí s trikem, který divákům „pomůže si reklamu zapamatovat“. Ať už jde o dojemný emocionální moment mezi nevěstou a její matkou, chytlavého popěvku nebo třeba bavících se mladých lidí.

„Oblast pojištění je vysoce konkurenční, takže pořád hledáme způsoby, jak si získat pozornost cílové skupiny. Nová kampaň to dělá inovativním způsobem, který pomáhá doručit naše hlavní sdělení a zapamatovat si ho,“ uvedla Jenna Lebel šéfka marketingu Liberty Mutual Insurance.

Parodii připomínající reklamy, které si na nic nehrají, vycházejí z průzkumů, které byly využity pro nastavení strategie. „Nechtěli jsme to skrývat. Proč nebýt transparentní v tom co a jak prodáváme? Taková upřímnost nám přišla nová, zábavná a hlavně víme, že funguje,“ dodal David Suarez, výkonný kreativní ředitel Goodby Silverstein & Partners.

Nové spoty navazují na předchozí komnunikaci Something to Help You Remember. Získala také nedávno ocenění Radio Mercury Award za světově první rozhlasovou kampaň, která dávala posluchačům možnost volby. Buď si mohli poslechnout reklamu, nebo píseň o tom, jaké úspory mohou posluchačům uniknout. Vedle třicetisekundových spotů v rámci kampaně poběží i různé kratší digitální formáty. Na TikToku například projekt využije sponzorované reklamy, které si budou hrát z trendy na sociálních sítích.