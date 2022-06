Tuzemské e­‑shopy po nebývalém boomu tržeb v aktuální situaci mobilizují síly, aby udržely růst i získané klienty. Zákaznickou zkušenost přesto řada z nich stále podceňuje.

Česká e­‑commerce scéna zažívá v první polovině roku nebývalou situaci. Vzhledem k předchozímu meziročnímu růstu o čtrnáct procent vnímají e­‑shopy poklesy tržeb nebo v lepším případě stagnaci (nyní ještě umocněnou válečným konfliktem na Ukrajině a zejména strašákem stále rostoucí inflace) o to citlivěji. Za covidu měly e­‑shopy žně, zároveň mnoho online obchodů nebylo na prudký příliv zákazníků a růst připraveno a byly nuceny fungovat na hranici sil.

„Relativně rychlý růst v tomto období mohl být i na úkor kvality služeb, které byly e­‑shopy schopny poskytovat. Provozovatelé e­‑shopů se těšili ze zvýšených prodejů a věnovali méně pozornosti plánování a zajištění udržitelného růstu do budoucna,“ říká Matěj Kapošváry, CEO společnosti Shopsys.

Přepálená očekávání

Spousta hráčů totiž s vidinou nekonečného růstu výrazně investovala do automatizace, skladových zásob, nových zaměstnanců a nyní někteří musí původní růstové plány přehodnocovat. To se týká třeba e­‑commerce komety Dedoles, která musela sáhnout k propouštění. „Dedoles potkal efekt, na který ‚dojíždí‘ spousta e­‑shopů. Naplánovaly si růst a určité náklady. Nižší růst sám o sobě není takový problém, je to držení se naplánovaných nákladů a ‚projídaní peněz‘. Ne, že by e-shopy situaci nepřežily, ale trápí je to,“ popisuje CEO agentury Acomware David Vurma. Za další dobrý příklad uvádí kategorie knih nebo inline bruslí.

„Například u knih a literatury za první čtvrtletí klesl objem návštěv a kliků generovaný vyhledávači o 13 procent, na trhu je přitom dál stejná konkurence a navíc náklady na inzerci stouply o 13 procent. Takže rozdíl je reálně 26 procent a to se bavíme o průměru,“ popisuje Vurma s tím, že v řadě případů je rozevření nůžek ještě vyšší. Mezi prodejní hity „covidové dvouletky“ patřily ze sportovního vybavení inline brusle a kola. Převis poptávky byl velký, došlo ovšem k nasycení. „U inline bruslí vidíme, že hledanost se vrátila na úroveň roku 2018. Řada hráčů je naskladnila, protože loni i předloni je s velkou marží prodala. Teď je mají ve skladech, poptávka klesla a náklady na inzerci u inline bruslí stouply o 70 procent,“ uvádí typický příklad Vurma.

Online obchodníci se musí vyrovnat nejen s rostoucími náklady, ale také s možným utahováním opasků, jelikož tvrdé dopady destiprocentní inflace přijdou na spotřebitele v druhé polovině roku a dále mohou utlumit dříve dravý růst celého odvětví. „Pokles poptávky je patrný ještě navíc ve srovnání s loňským rokem. I když i tento pokles obratu e‑shopů o čtvrtinu v porovnání s prvním kvartálem 2021 stále znamená růst oproti předpandemickému období. Realitu trhu ukáží až následující měsíce,“ uvádí výkonný ředitel české a slovenské Heureky Honza Mayer.

„Zvyšující se ceny energií, pohonných hmot a dalších komodit, rekordně vysoká inflace, a také válka na Ukrajině, všechny tyto faktory mají negativní dopad také na celý segment e­‑commerce — v meziročním srovnání došlo v prvním kvartálu letošního roku k poklesu o 25 procent,“ popisuje Milan Šmíd, šéf marketingu skupiny Packeta, pod niž spadá Zásilkovna. Rychlý růst objednávek z uplynulých dvou let zpomalil, přesto Packeta zaznamenala v prvním čtvrtletí dvouciferný růst. Z hlediska doručovaného zboží podle něj aktuálně dominují segmenty oblečení, kosmetiky, doplňků stravy, elektro, knihy, brýle a kontaktní čočky.

Boj o udržení zákazníků

Zaměření na další růst začíná vytlačovat prioritní snaha o to, aby si e­‑shopy dokázaly udržet nejen své místo na trhu, ale především své zákazníky. „Stále platí, že retence stávajících klientů je levnější než akvizice těch nových,“ uvádí Kapošváry a dodává: „Mnoho provozovatelů e­‑shopů je v minusu také kvůli špatnému plánování. V době pandemie tyto firmy zaznamenávaly enormní meziroční růsty a s vědomím, že to takto půjde dál, zapom­něly na zadní vrátka“.

Podle Vurmy řada e­‑shopů tvrdí, že se rentenci věnuje, a myslí tím, že po roce od nákupu někomu pošlou e­‑mail. „Když se zeptáte e­‑shopů, jaká je míra odchodu ze zákaznické databáze či jak fungují opakované nákupy, tak neodpoví, protože to jednoduše nevědí. Retence je klíčové téma pro současnou dobu ale obávám se, že v rámci současné krize se jí e­‑shopy aktivněji věnovat nebudou, protože jim budou chybět zdroje i potřebný čas. Nese to s sebou totiž vyšší náklady na akvizici nástrojů a problémem je také fakt, že e­‑shopy mají ve vlastních datech často zmatek,“ dodává Vurma.

Pokud například z hodnocení NPS (Net Promoter Score) vyjde nízká hodnota, měly by firmy automaticky poslat odpověď s komentářem do call centra, ať zavolají a problém s nízkou spokojeností se zákazníkem vyřeší. „To je zákaznická retence, že zákazník dá impulz a v reálném čase e-shop směrem k němu něco podnikne. E­‑shopům ale často chybí platforma, pomocí které by to řešily automaticky a opakovaně. Problém tkví také v tom, že neznají databázi a roztřídění zákazníků je nedostatečné,“ říká Vurma.

