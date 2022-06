Kvalita týmu je nejrizikovějším faktorem spolupráce, talenty si ale obor nechává pláchnout jinam. Jak z toho ven a kde hledat příležitosti, odhaluje seriál MAM a AKA.

Agentury si stěžují na klienty, klienti si stěžují na agentury. Profesní kolorit připomíná manžele, kteří si stěžují kamarádům a přítelkyním a pro provozní slepotu zapomenou mluvit spolu. Které oblasti jsou pro spolupráci agentur a zadavatelů opravdu podstatné, jak se daří naplňovat představy zadavatelů, kolik klacků naházejí klienti agenturám do cesty k oboustranné spokojenosti — to jsou otázky, na něž hledá odpovědi společný projekt Asociace komunikačních agentur (AKA) a agentury Nielsen Admosphere, který v rámci průzkumu mapuje vývoj hodnot oboru marketingové komunikace v Česku.



Týdeník Marketing & Media má výsledky exkluzivně k dispozici a v následujících několika vydáních je rozebere z různých pohledů a se zaměřením na několik nejdůležitějších oblastí splupráce zadavatelů a agentur.

Kde je nedostatek

Kvantitativní část průzkumu — dotazování lidí zodpovědných za marketingové rozpočty na straně zadavatelů — a následné kvalitativní šetření v podobě panelové diskuze se zadavateli jednoznačně identifikovaly tři problémové oblasti spolupráce agentur a klientů. Jsou jimi: přístup agentury (kterému se dále podrobně věnujeme v tomto prvním dílu seriálu), vyhodnocování a kreativní řešení. Dalšími oblastmi, jimiž se výzkum zabýval, jsou strategické plánování, služby a řemeslo. (Všechny zmíněné oblasti dostanou v rámci seriálu MAM vlastní prostor).

Zdroj: Nielsen Admosphere, 2022

„Hlavní dobrá zpráva je, že klienti agentury potřebují stále častěji. Očekávají od nich více služeb i lepší servis,“ říká na úvod Jan Binar, prezident AKA a ředitel agentury McCann Prague. Ne vždy se to ale agenturám daří naplňovat. „Klíčem k úspěchu je dobrý přístup a kvalita lidí. Klienti vidí, že skvělá kreativní myšlenka znásobuje efektivitu kampaní. Škoda, že je často cesta k ní pořád zbytečně svízelná,“ dodává Binar.

Odhalení příležitostí

Výzkumu, jehož cílem bylo identifikovat oblasti služeb, které jsou pro klienty komunikačních agentur důležité, rovněž kombinoval tuto důležitost s tím, jak snadno jsou podle klientů z řad marketingových pracovníků zmíněné služby na trhu (tj. ze strany komunikačních agentur) v odpovídající kvalitě dostupné.



Na základě této kombinace byl pro potřeby výzkumu agenturou Nielsen Admosphere zkonstruován Opportunity Index (více viz box), který by mohl mimo jiné sloužit jako navigátor možných příležitostí, jež aktuální poptávka vytváří či na trhu do budoucna zformuje.