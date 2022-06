Milion zobrazení získal projekt Testfluenceři pro značku Lovela, za nímž stojí startup Testuj.to a agentura Konektor Influencers.

Projekt Testfluenceři propojuje značky, influencery a jejich sledující a pomáhá brandům efektivně a přirozeně získat uživatelské recenze, což mimo jiné vede ke zvýšení znalosti značky. Nejúspěšnější realizovaná kampaň startupu Testuj.to a agentury Konektor Influencers pro značku Lovela získala 230 recenzí, 1500 zájemců o testování a pyšní se celkovým dosahem přes milion zobrazení.

Z dobrého propojení těží všichni

Stále více průzkumů poukazuje na to, že lidé na internetu ztrácejí důvěru ke značkám a personalizované reklamy oslabují. Výzkumy také ukazují, že 9 z 10 lidí dá na osobní doporučení, i když přicházejí od někoho cizího. Takové doporučení pro ně má větší hodnotu.



Právě tady vidělo Testuj.to spolu s agenturou Konektor Influencers příležitost. Společně se tak vrhly do projektu Testfluenceři, do něhož se promítá know-how každé strany, tedy znalost influencer marketingu Konektoru a testovací platforma s podporou silné komunity testerů za Testuj.to. Výsledkem této spolupráce je řada úspěšných kampaní.



Princip „testfluencingu“ by se dal zjednodušit do pár kroků. Vše začíná výběrem vhodného influencera, který zapadá do konceptu značky a oslovuje relevantní cílovou skupinu. Ten zveřejní testovací výzvu pro své sledující, aby si konkrétní produkt či službu vyzkoušeli. Dle specifických kritérií vybraní testeři a mikro-influenceři pak konkrétní produkt otestují a umístí své kvalitní recenze na vybrané platformy, jako jsou Heureka Group, Mall a další oblíbené srovnávače a e-commerce platformy.



Z tohoto propojení pak těží značky, influenceři, jejich sledující i zákazníci. Značky získají autentické recenze, influenceři mají větší a přirozenější dosah příspěvků, zapojí své sledující a zákazníkům recenze pomáhají v dalším nákupním rozhodování.

Přirozený přístup

Dosud nejúspěšnější kampaň patří značce Lovela, která uváděla na trh nový produkt. Kampaň měla dosah přes milion zobrazení na sociálních sítích a získala přes 230 recenzí s hodnocením 4,8/5. O testování projevilo zájem 1500 lidí a v rámci něj se podařilo získat důležitá data pro další komunikaci.



Testovat produkty mohou zákazníci pomocí čtyř hlavních služeb, kterou si značka zvolí: takzvaný testing a pre-testing, sampling a zážitkové testování.

Testing je možné využít v jakékoliv fázi prodeje. Pre-testing, v rámci kterého, mikroinfluenceři recenzují produkty či služby ještě před zahájením prodeje a své zkušenosti sdílejí na webech a sociálních sítích, slouží pro zcela nové produkty na trhu. Služba sampling se věnuje zvyšování povědomí o značce a dokáže dostat produkty k desítkám tisíc testerů. Poslední nabízenou službou je zážitkové testování, kde mají testeři možnost navštívit speciální event, v jehož rámci si mohou produkty vyzkoušet na vlastní kůži, a to často za asistence ambasadora značky, který je testováním provede a vše vysvětlí.

Testovaným produktem byly gelové kapsle Lovela, které díky novému přístupu k influencer marketingu dosáhly na sociálních sítích jednoho milionu zobrazení. Využil se dosah influencerů, kteří svým sledujícím nabízeli možnost produkt otestovat výměnou za recenzi. Vedle 230 recenzí se podařilo nasbírat i řadu podobných fotografií, které nyní Lovela využije ve své marketingové komunikaci. Oslovené testerky byly z řad matek s malými dětmi. Zájem o testování projevilo celkem 1500 matek.



„Tento projekt vyniká přirozeným přístupem k influencer marketingu a má přesah pro všechny zúčastněné strany. Cílovku totiž nejlépe pomůže oslovit zase jen cílovka! Kampaň pomáhá budovat osobní značku influencera, samotný brand, zvýšit povědomí o značce nebo získat recenze běžných zákazníků. Nabízí také vhled do mysli cílové skupiny a získává informace pro následnou komunikaci,“ doplňuje zakladatelka a výkonná ředitelka startupu Testuj.to Eva Čejková.