Petra Jankovičová předává vedení Triadu dámskému „kombu“ ve složení Magdaléna Křížová a Petra Blažková. Chtějí agenturu připravit na další růst a změnit její vnímání.

Petro, je těžké po tolika letech předat agenturu?

Petra Jankovičová (P. J., na fotografii vpravo): Upřímně je to asi jedna z nejtěžších věcí, které jsem doposud dělala. Triad je moje srdíčko, moje dítě. Věnovala jsem jí deset let života, a ne osm hodin denně, ale opravdu veškerý čas. Na druhou stranu mě těší vědomí, že existuje parta lidí v čele s Magdalénou Křížovou, které agenturu odevzdávám s důvěrou. Lidsky to pro mě těžké je, ale profesně se nebojím.



Proč jste se rozhodla pro tak velkou změnu ve vedení agentury právě teď? Máte za sebou velice úspěšný rok, odcházíte, když se agentuře daří…

P. J.: Zvenku to může vypadat, že ta změna je náhlá a velká. Ale ve skutečnosti jsou změny dlouhodobě připravované a postupné. Byl to i jeden z důvodů, proč se Magdaléna stala výkonnou ředitelkou. V průběhu posledních tří let jsme spolu fungovaly ve vedení vedle sebe a vše připravovaly na to, aby Magda vedení převzala. A proč jsme se tak rozhodli? Protože agentura se musí posunout, někteří lidé cítili, že potřebují změnu a také já se potřebuji vydat někam dál.



Kam se má agentura posunout?

P. J.: Do Česka jsme přišli ze Slovenska před deseti lety a začínali jsme jako digitální agentura, která dělala pro Prazdroj. V té době jsme měli hlavně hodně digitálních zakázek. Během let jsme se ale přeměnili ve full­‑servisovou agenturu s důrazem na kreativu a strategii. V poslední době jsme hodně pracovali na složení „leadershipového“ týmu, jehož nejnovější posilou je Petra Blažková, která společně s Magdou agenturu dále povede. Vést agenturu, jako je ta naše, v jednom člověku se totiž nedá.

Proč?

P. J.: Kdybych použila sportovní terminologii, tak je těžké, trochu schizofrenní pro jednoho člověka být současně v útoku i v obraně. Já jsem s tím bojovala, a proto si myslím, že je vždy lepší dělat věci s někým. Obecně není Triad postavený na jedné vedoucí osobnosti, která řeší vše. Vždy jsme byli týmoví hráči.

„Na jednu stranu to bylo super a měli jsme velké štěstí na talenty i na to, že s námi vydržely. Na druhou stranu to má ale také svůj limit. Všichni jsme se učili jen od sebe, pouze v Triadu, na vlastních chybách.“

V Triadu to do teď ale fungovalo tak, že do pozice lídrů lidé v agentuře vyrostli. Nyní přišla Petra Blažková z Ambiente a také jste radikálně obměnili vedoucí pozice v kreativě lidmi z jiných agentur. Šéfem kreativy se stal Martin Keder ze slovenské Wiktor Leo Burnett a vedle něj bude za „řemeslo“ zodpovídat Richard Axell původně z Ogilvy…

P. J.: Máte pravdu, ve vedení byli doposud lidé, kteří vyrostli v Triadu. Na jednu stranu to bylo super a měli jsme velké štěstí na talenty i na to, že s námi vydržely. Na druhou stranu to má ale také svůj limit. Všichni jsme se učili jen od sebe, pouze v Triadu, na vlastních chybách. Cítili jsme, že k dalšímu posunu potřebujeme zkušenosti z venku. Myslím, že tento krok se nám podařil skvěle. Dali jsme dohromady bezvadný tým, podařilo se nám propojit nové talenty s lidmi, kteří jsou s agenturou spjatí od samého začátku jako třeba Magda nebo stratég Adam Špina, kreativu s novými tvářemi vede i náš dlouholetý kreativec Michal Pivarči.



Nyní už je tým kompletní, nebo ještě někoho hledáte?

Magdaléna Křížová (M. K., na fotografii uprostřed): Ano. Pro tuto chvíli je to už, co se vedení týká, hotové.



Petro (otázka pro Petru Blažkovou), s čím vy přicházíte do agentury? Čím ji můžete obohatit?

Petra Blažková (P. B.): Mám zkušenosti ze strany klienta a z několika agentur, dokážu vyhodnotit, na co je potřeba se uvnitř agentury soustředit, abychom dosáhli — pokud možno — win­‑win situace, kdy lidi u nás budou mít dobré podmínky a zázemí k osobnímu a profesnímu růstu, a klientům díky tomu budeme doručovat neustále se zlepšující úroveň práce. Triad je z mého pohledu silný v budování dlouhodobě udržitelných klientských vztahů a já věřím, že přispěju k dalšímu rozvoji.

„Po vcelku náročných ‚námluvách‘ jsme se domluvily s Petrou. Dohromady jsme fakt dobré kombo, minimálně na papíře. Teď se to snažíme naplnit i ve skutečnosti.“



Magdo, koho jste pro sebe do vedení vlastně hledala?

M. K.: Druhou polovinu do skládačky. Někoho, kdo mi pomůže „triadí“ ambice naplnit. Hledala jsem člověka s dost konkrétním profilem, měla jsem jasnou představu o jeho silných stránkách. Po vcelku náročných „námluvách“ jsme se domluvily s Petrou. Dohromady jsme fakt dobré kombo, minimálně na papíře. Teď se to snažíme naplnit i ve skutečnosti.



A co jsou ty silné stránky „vašeho komba“? Petro?

P. B.: Magda má vizi, dokáže lidi nadchnout a také jasně formulovat, co a proč to chce a jak to koreluje s dlouhodobým cílem.



Magdo?

M. K.: Petra má dobrý mix zkušeností a přístupů. Vidím v ní někoho, kdo dokáže nejenom moje divoké nápady uvést do praxe tak, aby celek dával smysl, aby byl funkční, efektivní a aby se vše hladce a rychle událo.

„Hodně zadavatelů nás ještě vnímá jako malou butikovou digitální agenturu, přitom nejsme ani malí ani čistě digitální. Jsme fullservisová agentura s důrazem na kreativu, která má být současná, relevantní, moderní a funkční, a to chceme trh naučit. Už na tom makáme.“



Jaké jsou ty první, úkoly, které vás, Petro a Magdo, v nových rolích čekají?

P. B.: Nejdříve mě čeká analýza toho, jaké jsou zde zažité postupy a úroveň klientského servisu, současně se na to samé zaměřím na straně klientů, v čem se jim změnily potřeby a jak na to musíme reagovat. Ať už co se týká efektivity, tak například vzdělávání či motivace lidí.

M. K.: Stojí přede mnou dvě výzvy. Jedna je interní a druhá má přesah ven. Zainvestovali jsme a posílili leadership a čekáme od toho velký efekt, s kolegy se z toho snažíme vytěžit co nejvíce a růst. To je ta první výzva. Tou druhou je změna zažitého vnímání agentury navenek. Hodně zadavatelů nás ještě vnímá jako malou butikovou digitální agenturu, přitom nejsme ani malí ani čistě digitální. Jsme fullservisová agentura s důrazem na kreativu, která má být současná, relevantní, moderní a funkční, a to chceme trh naučit. Už na tom makáme.

Proč si myslíte, že vás trh stále vnímá jako digitální agenturu, i když jsou za vámi docela výrazné práce?

M. K.: Je to určitý dojezd. Změna vnímání chvíli trvá, to už jsme naučení i z práce pro naše klienty. A také je pravda, že jsme komunikaci v tomto směru moc neřešili a spoléhali hlavně na to, že to všem dojde samo.

Takže jste stále hodně zvaní do digitálních tendrů?

M. K.: Obecně jsme teď zvaní do velkého počtu tendrů. A v digitálu jsme navíc silní, tak nás každá pozvánka na „digi job“ potěší, stejně jako přímá zadání od klientů.

„Věříme, že se má dělat ‚kanálově neutrální‘ strategie a komunikace. Samozřejmě se pak ‚rolluje‘ do jednotlivých médií, ale tam se pouze kampaň uskuteční.“



A co ty velké kreativní tendry? Ty vás nemíjí?

P. J.: Ani ne, byli jsme v řadě velkých tendrů v posledním roce, ale také nám chodí pozvání na dílčí digitální záležitosti, na které se už nesoustředíme. Současně jsme měli někdy pocit, že do většího tendru jsme zvaní jako „divoká karta“ a na konci pak slyšíme, že sice máme super nápady, ale klient se rozhodl pro bezpečnější variantu, pro někoho, kdo nemá tu „nálepku“ malé digitální agentury, jako máme u někoho stále my. A právě tuto bariéru musíme překonat.

M. K.: Na Slovensku toto nálepkování nefunguje. V Česku je to stále svým způsobem trendy mít specializované agentury na všechno, pak pro jednoho klienta pracuje šest agentur… V tomto směru jdeme proti proudu. Věříme, že se má dělat „kanálově neutrální“ strategie a komunikace. Samozřejmě se pak „rolluje“ do jednotlivých médií, ale tam se pouze kampaň uskuteční. V Česku se často jde odzadu — od mediatypů. A i proto jsme pro ostatní někdy těžko zařaditelní. My ale tomuto způsobu práce věříme a naše zkušenosti nám říkají, že je správný, svědčí o tom i naše dlouholeté spolupráce s klíčovými klienty — naplňujeme značky, ne mediatypy. Dříve nebo později se nám to vždy podaří vysvětlit.

Má k tomu nějak přispět i větší zapojení Martina Wosky (spolumajitel skupiny Devín Band, jejichž součástí je i Triad, pozn. red.)?

M. K.: Ano. Souvisí to spolu. Na Slovensku už se to vše podařilo. Triad je tam zavedená a pochopená agentura. V Česku na tom musíme zapracovat, je to výzva a „Wosa“ je člověk, který má rád výzvy, proto se do toho s námi vrhl.

P. J.: Martin je jeden z top kreativních a strategických ředitelů v regionu, který má dva shortlisty z globální Effie. Jeho větším zapojením v Praze sledujeme další posun k světové úrovni našich prací.



Ale to se přece podařilo i vám, ne? S Ikeou jste uspěli i ve světě… V souvislosti s tím mě napadá otázka: kdo bude nyní tím tahounem v oblasti společensky odpovědných témat, která byla – alespoň zvenčí jsme to tak vnímali – doménou Petry Jankovičové?

M. K.: Petra je naše hvězda, která ta témata silně „svítila“ i navenek, komunikovala je do trhu. Ale minimálně interně je to téma pro každého z nás. Chceme interně i v branži postupně docílit férových a opravdu udržitelných podmínek, o kterých se hodně mluví, ale zatím málo koná. To je „mindset“ a hodnoty firmy, které jsou v čase neměnné a vlastně jsou otiskem lidí, kteří u nás pracují. Nemám obavu, že by se to z našeho přístupu vytratilo a nebylo to cítit dál napříč branží. Měli jsme štěstí, že jsme nemuseli dělat věci, které nechceme, nemuseli jsme slevovat ze standardů a hodnot. Souvisí to s vysokými nároky a nastavenou laťkou právě od Peti na všechno — práci, na lidi, na klienty. To je to, co dělá naši silnou značku, na co jsme hrdí a v čem hodláme pokračovat.

Rozhovor vznikl v rámci komerční přílohy MAM pro agenturu Triad, vychází v pondělí 20. června 2022 a je součástí vydání MAM 25/2022.