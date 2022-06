Čím dál více řetězců přetváří své privátní výrobky na „fairtradové“. Češi je často kupují, aniž by si to uvědomili, protože cena odpovídá konvenčním potravinám. Gabriela Kozlová, která působí na pozici vedoucí obchodu a marketingu Fairtrade Česko a Slovensko, a Lubomír Kadaně, který vede organizaci Fairtrade Česko a Slovensko od podzimu 2021, chtějí známku lidem lépe vysvětlovat a dostat ji do ještě většího množství řetězců.

Mediální prostor teď hodně opanuje životní prostředí. Nezapadá trochu oblast férového obchodování?

Gabriela Kozlová: Je pravda, že u nás se otázka důstojného příjmu ještě tolik neřeší, ale na západ od nás rezonuje hodně. Novinkou je třeba projekt Lidlu v Německu s Fairtrade International a CLAC, což je zastřešující fairtradová organizace v Latinské Americe. Spouští program, v rámci kterého budou monitorovat důstojný příjem přímo na banánových plantážích. U nás běží obdobný projekt, i když myslím, že nesklidil takovou slávu a potlesk, jaký by si zasloužil. Jsou to „Way To Go“ čokolády Lidlu, u kterých v rámci fairtradového příplatku platí Lidl dodavatelům ještě něco navíc.

Lubomír Kadaně: Fairtrade je postavený na třech pilířích. Na sociálním, ekonomickém a environmentálním. Zabývá se tedy i klimatickou změnou, protože se mění podmínky pro pěstování, srážky, podnebí a teplota. Pěstitelé už nemohou třeba pěstovat kávu tam, kde to šlo dříve, nebo mají nižší výnosy. Jsou v první linii klimatické změny.

Jaké je v Česku povědomí o známce Fairtrade? Dokáží ji spotřebitelé odlišit od jiných, „konkurenčních“?

L. K.: Průzkum povědomí jsme dělali v nedávné době na vzorku přes 1000 respondentů, na Slovensku a v Čechách. Ptali jsme se na dovozenou znalost, kdy jsme respondentům ukazovali známku Fairtrade s „panáčkem“. Značku poznalo 66 procent lidí ze vzorku, z toho 38 procent ví, co znamená. Pak jsme se ptali na spontánní znalost, jaký certifikát, který řeší původ zboží a podmínky, za jakých bylo vyrobeno, si respondenti vybaví. V tom případě si nás vybaví 16 procent. Jsme uváděni na třetím místě po Klase a Biu. Mezi mladými 15 až 24 let jsme ovšem výrazně na prvním místě.

Jak se daří v oblasti prodejů?

G. K.: Sama jsem byla růstem za loňský rok překvapená. Přeci jen covid vše rozhodil a nevěděli jsme, jak bude trh a spotřebitel reagovat. Zaznamenali jsme ale nárůsty prakticky u všech komodit. Tou největší zůstává na českém trhu kakao, rostlo 60procentním tempem. Do popředí se dostali velcí hráči, tahouni, především Lidl, ale i Penny a Kaufland. Ti absolutně změnili fairtradový trh v Česku. Před deseti lety jste si při vyslovení „fair trade“ představili drahou kávu, drahou čokoládu, to teď už vůbec neplatí. V řetězcích teď nese naši známku obrovské množství čokolád, a za standardní cenu. Rostla také káva, konkrétně 37procentním tempem, tu táhl maloobchod. Největším skokanem, už druhým rokem, jsou fairtradové růže, které se prodávají ve velkých řetězcích Kaufland a Lidl. Tam byl nárůst obrovský, přes 370 procent. Další komoditou, na kterou jsme pyšní, jsou banány. Bylo složité je vůbec do Čech dostat, ale podařilo se, i když je zatím seženete jen v Kauflandu.

Kolik je vlastně v Česku dostupných kategorií s certifikací Fairtrade?

G. K.: To nelze jednoduše říci. Standardy existují pro všechny možné produkty. U nás bych tam zařadila ještě třtinový cukr, čaj, z koření je asi nejviditelnější vanilka. A pak je tu bavlna, což je svět sám pro sebe. Ta jediná loni klesala. U nás se to týká hlavně nákupních tašek a pracovního oblečení. A tady opět funguje vazba na velké řetězce. Kaufland začal oblékat své zaměstnance do triček a košilí z fairtradové bavlny, přidal se i Lidl, začaly se používat i nákupní tašky. Ty využívá i dm drogerie. Kolem Vánoc je představilo i Penny. Máme také poptávky od firem, které dodávají pracovní oblečení třeba operátorům. V letošním prvním kvartálu to už s bavlnou vypadá lépe.

Chápu, že dostat značku do tradičních řetězců, respektive do jejich privátních značek, byl velký průlom. Kdy k tomu došlo?

G. K.: Myslím, že první přišel Kaufland v roce 2015 s kakaem, velký průlom byl ale díky Lidlu. Aktuálně patří k našim největším obchodním partnerům a jsou takovými průkopníky Fairtrade privátních značek.

