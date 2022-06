Svět komerčních nemovitostí je racionální. Jako by ostré hrany hal určovaly, že tady se mluví v číslech – metry, eura, termíny. Přesto se sázka na emoce vyplatila.

růmyslovému developerovi P3 Logistic Parks se přede dvěma lety podařilo získat zajímavý pozemek v srdci Ostravy v blízkosti ikonické technické památky Dolní oblasti Vítkovice. V bývalé hrudkovně začne tepat nový život. Hodnoty, které tu budou vznikat, se jako pomyslná okysličená krev rozlijí dopravními tepnami do dalších částí města a dál do regionů. Jasnou symboliku srdce jsme se rozhodli komunikačně využít.

Návrat ke kořenům a respekt

Dříve, než se začalo stavět, jsme se pustili do budování image „moderní obchodně-průmyslové čtvrti“, která bude udávat směr vývoje průmyslového developmentu pro následující dekády. Lokalitě ve středu města jsme dali název P3 Ostrava Central.

Klíčovou hodnotou projektu je respekt: k městu i k minulosti. Architekt David Kotek navázal na uspořádání okolní zástavby, a propojil historický odkaz s moderními technologiemi výstavby. To nám umožnilo rozšířit komunikaci o témata architektury a odpovědného urbanismu, což pomohlo posílit vnímání průmyslového parku jako projektu, který bude pro Ostravu bez pochyby přínosem.

Dialog mezi minulostí a budoucnosti pomohl vizuálně ztvárnit Goran Tačevski, jehož velkoformátovou fotografii (viz úvdoní obrázek) získali potenciální nájemci průmyslového parku jako originální direct mail teaser nahrazující klasickou produktovou brožuru. V průvodním dopisu na ideu navázal ředitel P3 Tomáš Míček, místní rodák, který se tímto projektem po dvaceti letech v byznysu vrací domů, aby regionu předal část toho, co se naučil.

Srdeční záležitost

Administrativní procesy spojené s výstavbou se počítají na dlouhé měsíce, což je čas, kdy se vyplatí budovat vztahy. Do uzavřené regionální B2B komunity nám cestu otevřel magazín Patriot, dalo by se říct „takový ostravský Forbes“. Vytvořili jsme v něm pravidelnou rubriku Srdcem Ostravák, do které si Tomáš Míček zval k rozhovorům zajímavé osobnosti ostravského byznysu a veřejného dění. Bavili se o muzice a místech, která mají ve městě rádi. Lifestylový střih rubriky si brzy získal své příznivce.

Vizualizace budoucnosti

Projekt ale stále existoval jenom na papíře. Nahlédnout do budoucnosti parku nájemcům umožnila modelace a rendering v produktovém videu, které obohatila i příběhová linka pracovního dne fiktivní manažerky Tiny. Potenciální zájemci o pronájem prostor si z videa odnesli nejen informace o velikosti a uspořádání hal, ale také představu o lidech v P3 a způsobu jejich jednání s obchodními partnery.

Pro čím dál tím větší počet lidí se projekt začal stávat srdeční záležitostí. Ambice oslovit i širší veřejnost a zároveň podpořit komunitu vyústila ve spolupráci s mediky z Loono a jejich programem Žiješ srdcem. O prevenci kardiovaskulárních onemocnění mluvili v Ostravě poprvé, a pak ještě po dobu dalších tří měsíců. Ukázali jsme lidem, že nám na nich záleží a zároveň jsme demonstrovali to, jak je zdravé srdce důležité pro fungování celého organismu. Opět jsme se tak dostali k paralele projektu P3 Ostrava Central a jeho potenciálu pro rozvoj byznysu ve městě.

Stejně, jako se průmyslový park nepostaví přes noc a musí být funkční po mnoho dalších let, i jeho reputaci je nutné budovat postupně a promyšleně. Věříme, že pevné hodnotové ukotvení nahrává dlouhodobým vztahům a zároveň je dobrým základem pro realizaci odvážných komunikačních aktivit, které jsou zapamatovatelné. Emoce mají v byznysu zkrátka své místo.

Článek vznikl jako komerční spolupráce agentruy Ogilvy a týdeníku Marketing & Media.