Grafici potřebují k práci řadu nástrojů. Musí ale poslušně používat ty, na něž si vytvořila monopol jedna společnost? Ptá se v rozhovoru Stanislav Bílek z agentury Better.

Dříve byl pro grafika svatým grálem balíček služeb Adobe, který zahrnuje vše potřebné pro agenturní práci i volnější tvorbu. Situace se však mění, vysvětluje Stanislav Bílek creative director agentury Better.



Dnes už není balíček Adobe pro grafika volbou číslo jedna?

Snaží se být, prostředky, jakými toho chce dosáhnout, se mi ale vůbec nelíbí. Zatímco dříve měl grafik za úvodní investici v řádech desítek tisíc vystaráno, přechod na rental systém a z mého pohledu nešťastná transformace společnosti pravidla mění na dost nefér jednostrannou hru — uživateli, plať a pravidelně aktualizuj. V opačném případě tě odstřihneme nejen od softwaru, ale použitelný nebude ani hardware. V oboru jsem přes 18 let a musím říct, že obecně z nástroje, který osvobozoval a umožnil být kreativní, se stává těžký nechtěný parťák, který mnoho věcí komplikuje a nutí nám svou obchodní politiku.

Problémem jsou tedy větší náklady?

Adobe zřejmě ví, co si může dovolit. Grafická oddělení má v hrsti a všemožně se snaží, aby to tak ještě dlouho zůstalo. Klienti posílají data v jimi vytvořených softwarech. Tisková data s potřebnými certifikáty mají taky zvládnutá jednoznačně nejlépe. Vyšší náklady na provoz lze ve výsledku částečně naúčtovat klientovi, takže by vlastně nemělo o nic jít. Nejde ale o princip? O snahu přemýšlet mimo zajeté škatulky a nepodporovat jakékoliv změny založené jen na tom, že vedení společnosti má pocit, že nemá konkurenci?

A má?

Zatím neexistuje jiné, podobně komplexní řešení, jednotlivé nástroje ale ano a já jsem rád, že se nám je v agentuře postupně daří zařazovat. Pro tvorbu webu tak už několik měsíců úspěšně místo Adobe XD používáme nástroj Figma. Je mnohem intuitivnější, ne tak robustní a plný nesmyslných odboček. Měsíčně navíc stojí pár dolarů! Taky Apple už svým Afinity Designerem nabízí řadu možností, jak nahradit Photoshop a Indesign. A já jsem přesvědčený, že další nástroje budou přibývat.



Nenarazíte při snahách o změnu na nevoli klientů nebo vedení agentury?

Využívat kompletní balíček od Adobe je rozhodně nejkomfortnější variantou. Změna ale musí přijít vždycky odspodu, od grafiků samotných. Právě ti musejí mít chuť učit se s novými nástroji, zkoušet a inovovat. Nesetkal jsem se s jedinou námitkou vedení agentury na naše snahy z Adobe se postupně vymanit (ostatně kdo jiný by měl slyšet na možnost výrazné úspory než management). Problém nevidím ani v postupném zvykání klientů na trošku jiný formát zasílaných výstupů. Chce to jen ochotu možná si krátkodobě přidělat práci, vysvětlovat… A možná dát megalomanské společnosti Adobe signál, že úplně vše si líbit nenecháme.