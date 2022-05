Populární americký moderátor nočních talkshow Conan O’Brien prodal svůj podcastový a na digitální média zaměřený byznys pod značkou Team Coco společnosti SiriusXM za 150 milionů dolarů.

Součástí obchodu je, že podcasty ‚Conan O’Brien Needs a Friend‘ a ‚Parks and Recollection‘ a dalších se přesunou na platformu SiriusXM a O’Brien zároveň vytvoří pro rozhlasové vysílaní komediální kanál. Dohoda také zahrnuje nějaký videoobsah z jeho podcastů a noční show, stejně jako živé akce a zboží. Zaměstnanci „týmu Coco“ se také připojí k SiriusXM. Podcasty budou ale nadále distribuovány i na jiných populárních podcastových platformách.

„Jsme nadšeni, že Conan zůstává oddán produkování svého neuvěřitelně úspěšného podcastu a nyní rozšíří svou roli na výkonného producenta exkluzivního rádiového kanálu Team Coco pro SiriusXM,“ řekl Scott Greenstein, prezident a ředitel obsahu SiriusXM, v prohlášení. „Conan vybudoval v Team Coco úžasnou značku a organizaci s prokazatelnými výsledky v hledání a spouštění působivých a návykových podcastů. Těšíme se na pokračování růstu značky Team Coco.“

O’Brien, který podepsal pětiletou smlouvu o talentech se SiriusXM jako součást akvizice 150 milionů dolarů (ocenění prostřednictvím WSJ, která jako první o transakci informovala), bude také produkovat komediální kanál pro vlajkovou loď rozhlasové služby SiriusXM.

Podcasty patří v posledních měsících mezi nejžhavější akviziční cíle v Hollywoodu, přičemž společnosti jako Amazon, Spotify, Apple a SiriusXM patří mezi agresivní kupující. Exkluzivní podcasty totiž mohou přivést předplatitele na platformy založené na předplatném.

O’Brien je stálicí nočních televizních pořadů od počátku 90. let, kdy vystřídal Davida Lettermana jako moderátora pořadu Late Night ve 12:30 na stanici NBC. V roce 2010 převzal vlajkovou loď sítě v pozdním nočním programu The Tonight Show. O’Brien opustil show jen o sedm měsíců později. Následující rok se znovu objevil na TBS, kde do roku 2021 moderoval pozdní noční show s názvem Conan.

Právě v TBS začal O’Brien pzkoumat potenicál podcastů, v tvorbě se opíral o své slavné přátele a hosty televizních pořadů. Jeho společnost podepsala smlouvu na první pohled s Amazon’s Audible v roce 2020. O’Brien však televizi úplně neopustil, protože se připravuje na skeč pro HBO Max.