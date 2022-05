Streamovací služba Netflix má ambici představit svou verzi s reklamami ještě do konce roku. Na skutečnost upozornil zahraniční tisk v odkazu na interní zprávu Netflixu směřovanou na zaměstnance. České diváky se už snaží na nižší cenu nalákat i nově přicházející Disney+.

Přestože Netflix původně verzi balíčku s reklamami zcela odmítal, společnost musela nakonec svůj postoj přehodnotit. Záměr zveřejnila služba už minulý měsíc, nicméně až tento týden se ukázalo, že chce novinku stihnout ještě v posledním kvartálu roku 2022. Upozornil na to list The New York Times v odkazu na dva interní zdroje.

Podle média se rovněž v noticce zaměstnancům potvrdil záměr, že chce Netflix zkomplikovat sdílení hesel napříč domácnostmi a mezi známými. Takové situace bude podchycovat a předplatitele bude chtít dotlačit k příplatku.

Streamovací obr je nervózní, protože čelí velkým byznysovým výzvám. V dubnu oznámil hospodářské výsledky za první kvartál, kde přiznal, že přišel o 200 tisíc předplatitelů, k čemuž došlo poprvé za deset let. Od oznámení prudce klesly akcie Netflixu a z hodnoty společnosti tak umazaly zhruba 70 miliard dolarů, píší The New York Times.

Přes potenciálně slibný nový příjem zůstává množství nezodpovězených otázek. Řada reklamních odborníků se ptá, jaké technické řešení zadavatelům Netflix vlastně nabídne. Buď bude muset začít od nuly, nebo se spojit s nějakou existující společností, která mu s tím pomůže. Zároveň panují také obavy, že plán je příliš časově náročný. Otázkou je i to, jak bude Netflix přistupovat k product placementu, který doposud hojně využíval v seriálech jako Stranger Things nebo Cobra Kai. Bude také muset řešit právní otázky ve vztahu k předplatitelům a reklamě. Řeší se i brand safety. Jak se bude značkám fungovat například vedle veleúspěšného, ovšem brutálního seriálu Squid Game?

V Česku aktuálně začíná cena Netflixu na 199 korunách. HBO Go měla v rámci zaváděcí akce nejnižší cenovou variantu na 132 korunách (nyní už více). Předplatitele už také začíná nabírat Disney+. Kdo se předregistruje do 13. června, dosáhne na roční předplatné ve výši 1590 korun.