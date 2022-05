Alžběta II. oslaví první červnový víkend 70 let na britském trůně. Brandy se na platinové jubileum chystají s humorem.

Nejen Londýn čekají oslavy oficiálního výročí sedmi dekád od chvíle, kdy je Alžběty II. panovnicí Spojeného království. Královnou se sice stala 6. února 1952, v den smrti svého otce Jiřího VI., ale její nástup na trůn se oficiálně slaví právě první červnový víkend. Tou dobou je totiž v Británii asi nejlepší šance na hezké počasí, a tak má toto období umožnit lepší oslavy nejen Angličanům, ale i turistům, kteří tak podpoří britskou ekonomiku. Podle britského Centra pro výzkum retailu spotřebitelé utratí během oslav v přepočtu až 11,8 miliardy korun.

Významné platinové jubileum si tedy nenechávají ujít značky, které často královně vzdávají hold s notnou dávkou typicky britského humoru. Jedním z příkladů je symbol britské kuchyně, značka pomazánek z kvasnicového extraktu Marmite ze skupiny Unilever. Vedle toho, že obecně svůj marketing úspěšně staví na tom, že ji lidé buď milují, nebo nenávidí, má už pro oslavy královny připravenou vlastní slovní hříčku. Pro příležitost diamantového jubilea tak vydala speciální edici, na níž svůj brand uvádí jako Ma’amite. Jako Ma’am se totiž v angličtině zkracuje oslovení „madam“ a navíc se Ma’amite vyslovuje prakticky stejně jako Marmite. A nezapomněl ani na oficiální fialovou barvu jubilea. Obdobně už brand oslavil i diamantové jubileum v roce 2012, k němuž značka připravila i vtipný spot „z Buckinghamského paláce“:

Příležitosti využil i brand Heinz s omáčkami HP a Salad Cream, které v limitované edici rebrandoval na HM (Her Majesty – Její Veličenstvo) a Salad Queen. Ty oficiálně představil stylově na zámku ve WIndsoru a na pultech obchodů se objevily už minulý týden. Tak by je měli lidé mít k dispozici právě na prodloužený „platinový víkend“, k němuž přibyly dva dny volna. „Jubileum je výjimečný moment pro královnu i britskou veřejnost, chceme ho oslavit prostřednictvím našich historicky nejoblíbenějších značek,“ uvedla v tiskové zprávě senior brand manažerka omáček Heinz Anke von Hanstein a pro The Wall Street Journal pak dodala: „Zapojení do událostí jako je jubileum pomáhá zvyšovat povědomí o našich značkách a ve svém důsledku zvyšovat prodeje.“

WSJ připomíná, že spojení produktů s podobnými událostmi z nich dělá v podstatě dostupné sběratelské kousky, za něž lidé rádi zaplatí i během období ekonomických těžkostí. Amy Dobson, kurátorka londýnského Muzea značek, pak pro noviny také připomněla, že upomínkové předměty se při královských oslavách v Británii objevují od 16. století a zvlášť se rozšířily po průmyslové revoluci.

Zahanbit se nenechal samozřejmě ani Mattel, který pro letošní oslavy vydal speciální Barbie královnu Alžbětu II. Nechyběla ikonická róba, napodobeniny slavných klenotů a „prémiové balení ideální pro vystavení“. Podle zástupce obchodů John Lewis & Partners se zásoby těchto panenek vyprodaly během pár minut. Na webu Mattelu ale ještě je k dispozici, s cenou v přepočtu převyšující 1700 korun.

I před aktuálním jubileem se začínají objevovat též speciální spoty. Například prodejce nářadí a stavebních materiálů Toolstation vypustil do onlinu video, v němž s umělkyní Elizabeth Melinek vytvořil speciální sadu „nářadí pro každý palác“. V sadě je mimo jiné bohatě zdobený francouzský klíč, kladivo či dláto. Toolstation zároveň pořádá na sociálních sítích soutěž o následníka „korunovačního nářadí“, který může získat zboží v přepočtu za zhruba 14,5 tisíce korun.

Kampaní bude v tomto týdnu určitě přibývat a pravděpodobně se přidají i větší značky. Podobně jako když třeba britský T-Mobile s notnou dávkou ironie a nadsázky ve svém spotu ve stylu reportáže z dění u Buckinghamského paláce během diamantového jubilea v roce 2012 ukazoval, jak Britové rádi oslavují „královny“.