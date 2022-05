ADVERTORIAL Na našem marketingovém trhu nejčastěji působí ryze české agentury, nebo ty, které mají centrálu v zahraničí a v našich končinách mají jen pobočku. Výjimku představuje mediální a marketingová agentura POS Media. Vznikla v Praze před více než 20 lety jako in-store mediálka. Dnes obsluhuje klienty v sedmi zemích a nabízí služby nejen mediální, ale i marketingové počítající s online světem, jak vysvětluje v rozhovoru ředitel skupiny Filip Rudolf.

Jaké to je řídit mezinárodní agenturu?

Má to svá specifika, samozřejmě. Pro mě je nejzajímavější část rozvoje produktů, při které můžeme na jedné straně využít typickou českou vynalézavost v tom nejlepším slova smyslu a na straně druhé přístupy specifické pro jiné národy. Výsledek, který může klient využít, má pak ty nejlepší prvky z mnoha úhlů pohledu. Současně je naprosto klíčové vnímat naturel každého národa a jednotlivé služby při adaptaci modifikovat dle místních specifik.

Na všech trzích jsou vaším základním produktem in-store media?

Ano, ale zdaleka nejde jen o reklamní plochy a prostory jako takové. Dnes v tomto segmentu nabízíme komplexní služby. Vše začíná volbou vhodných nosičů a lokalit, přes návrh našeho kreativního oddělení, které perfektně zná charakteristiku reklamních nosičů v retailu a dokáže tak připravit opravdu poutavé a funkční realizace. Dále nosiče vyrobíme, vybereme vhodné materiály, zajistíme logistiku, instalaci, kontrolu na místě, ale i merchandising, aby například v shop–in–shopu byl stále dostatek produktů. Samozřejmostí je následná deinstalace, uskladnění, případně likvidace a reporting. Klient od nás v tomto ohledu dostává skutečně plný servis. In-store jde navíc dnes velmi efektivně rozvinout o další aktivity.

Můžete být konkrétnější?

Lze využít například ochutnávku, kterou zajišťují naše hostesky, nebo rozdávání zkušebních vzorků či nejrůznější varianty road show či eventů. Obrovský posun ovšem přišel s naším novým produktem, který jsme nazvali Online–to–Offline a vznikl hned v úvodu covidové krize.

Pandemie hrála ve vývoji tohoto produktu nějakou roli?

Šlo o reakci na nové tržní prostředí, kdy ověřené a zaběhnuté způsoby komunikace nebylo možné z důvodu nejrůznějších omezení plně využít. Tenkrát se zrodil nápad přenést retailový způsob propagace do online světa a zpětně z toho těžit v in-storu, tedy v offlinu. Dnes už má tento produkt svou třetí verzi a dle mého názoru jde aktuálně o jedno z nejefektivnějších aktivačních řešení na trhu.

Jak Online–to–Offline funguje?

Jde o kombinaci onlinové a offlinové propagace, která vede k jedinému cíli — aktivace zákazníka. Kolegové vzali absolutní základ naší agentury — tedy vše, co děláme a umíme v in-storu, kde si troufnu tvrdit, že není nic, co nedokážeme vymyslet a realizovat — a k tomu vytvořili nadstavbu pro novou dobu, která tu dnes je. Využíváme Instagram, Facebook i webové stránky a nástroje takzvaného experiential marketingu a vše to propojíme s retailem, ale i e-shopy. Promícháme tak sílu digitálních médií a skutečného světa, kde se stále odehrává obrovské množství nákupů a nákupních rozhodnutí.

A jaké máte výsledky?

Výsledky jsou nad našimi očekáváními. Máme již zpracovaných několik case study, stačí se k nám na ně přijít podívat. Rádi se o ně dělíme.

Takže komukoli, kdo si s vámi domluví schůzku, řešení a jeho dopad představíte?

Samozřejmě, už se na všechny, kdo se chtějí dozvědět více, těšíme. Věříme, že právě propojení digitálu a reálného světa je dnes klíčem ke zvýšení prodejů. Značky, které si tento potenciál připustí jako první, získají velkou výhodu. Z praxe totiž víme, že internet, retail a experiential marketing jsou pro mnoho firem oddělené světy, a to je velká škoda. Náš Online–to–Offline je ale připraven ty světy propojit, a to v rámci jedné agentury, kterou je POS Media.