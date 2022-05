Úspora peněz, jednotná cena za dopravu, nákup na pár kliknutí. Kde tyto výhody online zákazník najde? Na tržišti.

V e-commerce světě je „marketplace“ největším fenoménem, na kterém zákazníci utrácejí největší množství peněz. Bezmála dvě třetiny všech útrat v online prostředí se odehrají právě jeho prostřednictvím. Odhadovaný globální obrat „marketplace“ v roce 2022 je 3,8 bilionu dolarů.

Toto ohromující číslo ukazuje, že sdružování malých prodejců na jednom místě, poskytování jim zázemí a podporování jejich viditelnosti je pro online nakupování budoucností.

Pohodlný zákazník

A co stojí za tak velkou oblibou? Jednoduchost a pohodlí — zákazníci najdou na jednom místě úplně vše, co potřebují. Obsluha tržiště je spojena s uživatelským účtem, v němž jsou bezpečně uloženy veškeré důležité informace, čímž je pohyb na „marketplace“ extrémně jednoduchý.

Ani střední a východní Evropa není v tomto směru výjimkou, i u nás se tržištím daří. Kromě zmiňovaných výhod stojí za jejich oblibou a růstem v Česku ještě jeden faktor — velcí hráči, kteří předtím působili pouze jako e-shopy, se transformovali. Lidé jsou zvyklí na nich nakupovat, a to i v momentě, kdy už se jedná jen o „čistý e-shop“. Pro e-shopy samotné to má samozřejmě spoustu výhod, od škálování nabídky po nulové starosti se skladováním.



Možnost prodávat přes „marketplace“ nabízí e-shopům už několik let nákupní rádce Heureka, součást kupiny evropských srovnávačů Heureka Group. Ta už v roce 2012 spustila v Česku službu Heureka Košík. Pod novým názvem Heureka Marketplace najdete aktuálně tuto službu kromě Česka a Slovenska také v Maďarsku a Rumunsku.

Nejlákavější je pro zákazníky možnost ušetřit peníze tím, že budou platit i při nákupu od více prodejců jedno poštovné.

Ušetřený čas i peníze

Pro zákazníky má nákup na „marketplace“ výhody v jednoduchosti a pohodlí. Široká nabídka produktů, které vidí na jednom místě v kombinaci s tím, že není potřeba se zdržovat vyplňováním všech důležitých údajů, protože jsou uloženy v bezpečí uživatelského účtu. Zásadní je také úspora peněz, ušetřený čas a pocit bezpečného nákupu. Alespoň tak to vyplynulo z průzkumu „Nákupy na marketplace“, který probíhal v lednu 2022 mezi 1200 uživateli Heureka Group napříč zeměmi, kde skupina působí.

Nejlákavější je pro zákazníky možnost ušetřit peníze tím, že budou platit i při nákupu od více prodejců jedno poštovné. Další výhodou, jakou zákazníci od nakupování na „marketplace“ očekávají, je možnost zaslat zakoupené produkty zpět zcela zdarma. Polovina respondentů by ocenila možnost celý proces nákupu uskutečnit na dvě kliknutí. A pro téměř celou polovinu zákazníků je důležité mít možnost vybírat si z ověřených e-shopů, díky nimž je nákup bezpečný.



Data z okolních zemí napovídají, že se nákupní zvyklosti všude mírně liší, i když na prvním místě mají zákazníci v CEE regionu podobnou prioritu — úsporu peněz.

O jaké výhody mají na „marketplace“ zákazníci největší zájem?

Zákazník od nákupu přes „marketplace“ očekává úsporu peněz, úsporu času a také bezpečný nákup. Zákazníci na Heureka Marketplace nakupují jen v ověřených e-shopech, Heureka navíc na nákupy poskytuje garanci vrácení peněz.

Příležitost pro e-shopy

Kam chodí nakupovat zákazníci, tam chtějí být e-shopy. Zapojení do „marketplace“ je pro ně poměrně snadnou příležitostí, jak na jednom místě oslovit velký počet zákazníků. Navíc, s přihlášením na „marketplace“ se snižuje počet momentů, během kterých mohou o zákazníka přijít. Vyhledání zboží, vložení do košíku, zadání svých údajů, výběr doručení, hledání peněženky a platební karty, zadávání platebních údajů, potvrzení a souhlas s podmínkami — to jsou jednotlivé momenty, během kterých se může zákazník rozhodnout, že nenakoupí.



A jakou další pomoc e-shopy od tržišť očekávají a co si od nich slibují? I na to se Heureka ptala e-shopů v rámci lednového průzkumu.



Více než polovina dotazovaných e-shopů (napříč zeměmi, kde Heureka Group působí) by uvítala možnost více se soustředit na „crossborder sales“, tedy příležitosti nabídnout zboží i za hranicemi, avšak ideálně bez nutnosti lokalizace služeb na daný trh. Velký zájem (téměř polovina z nich) mají také o datové reporty a podrobné statistiky z jednotlivých trhů, které jim pomohou v lepší analýze a nastavování cílů a kampaní.

S českou službou k evropským zákazníkům

Právě sjednocení jednotlivých srovnávačů ve všech zemích do jednotné platformy a s tím spojená migrace na jednotný „marketplace“ je priorita Heureky pro následující období. Heureka marketplace postupně umožní e-shopům nabídnout své produkty napříč všemi zeměmi Heureka Group. Aktuálně působí Heureka Group v devíti zemích CEE regionu a buduje tak největší marketplace v regionu. Už brzy e-shopy budou moci na pár kliknutí, bez nutnosti lokalizace, zobrazit svoji nabídku 23 milionům uživatelů, kteří měsíčně weby ve skupině navštíví.