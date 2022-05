Knihobot vyhrál Cenu Kvality od Heureky. Prý jsme nejoblíbenější e­‑shop. Že máme spokojené zákazníky, vím, ale stejně mi spadla brada. Proč? Protože Knihobot na Heurece nemůže inzerovat ani jednu knihu. To potvrzuje nestrannost soutěže, ale pozitiva tím končí.

Výhra v soutěži je také potvrzením toho, že zboží z druhé ruky není nijak druhořadé a secondhand má i v onlinu od zákazníků zelenou. V byznyse to ale vypadá jinak. Přestože se česká e­‑commerce ráda otírá o udržitelnost, české srovnávače nám dlouhodobě hážou klacky pod nohy a použité zboží blokují. Na Heureku nesmíme. Sklik nám umožnil remarketing našich knih na svých webech až po našem breku.

Je štěstí, že Google vede. Vrátíme do oběhu skoro sto tisíc knih měsíčně, většinu z toho přes Google nákupy. Tam označují naše knížky štítkem „použité“ a nedělají kolem toho velkou vědu. Když jsme nyní získali ocenění, zkusil jsem téma znova otevřít. Ze Zboží.cz i Heureka napsali veřejně něco ve smyslu, že se pokusí. A dopadlo to jako vždy.

Seznam nás milostivě pustil na Sbazar a přislíbil, že na Zboží.cz možná někdy něco. Heurece jsem dokonce dodal konkrétní návrh, jak změnu provést, aby se to obešlo bez produktových zásahů. Chvíli kolem toho tancovali a nakonec přišla odpověď s argumenty, které mi připomínaly spíše výmluvy. Přitom by se s námi mohli svézt na jedné vlně. Není nutné vymýšlet zelený marketing a nálepkovat věci udržitelností. V Heurece vyhlašují Udržitelný e­‑shop a pořádají konference o tom, jak financovat „zelené“ balení nového zboží. Nebylo by lepší podpořit prodej věcí, které ještě mohou posloužit?

Kromě přírody získá bonusy i zákazník. Použité knihy jsou levnější a najdou se mezi nimi i kousky, které už nové ani koupit nejde. Jen u knih čeká za dveřmi přes 150 e­‑shopů, které by chtěly své zboží zalistovat. Kromě Knihobotu a antikvariátů by určitě byli rádi i velcí knihkupci jako Martinus nebo Kosmas, kteří mají bazarové knihy v nabídce také. Nepotřebujeme nijak zvýhodňovat. Stačí, aby použité zboží mělo stejné podmínky jako nové. Obzvlášť v dnešní době. Obzvlášť u knih. Obzvlášť u e­‑shopu, který je absolutním vítězem ceny kvality.