Diváci se do kin vracejí díky široké nabídce a kinoreklama se postupně dostává na úroveň před krizí.

Poslední dva pandemické roky se na kinoprůmyslu citelně podepsaly. Loni do kin dorazilo 7,1 milionu diváků a tržby kin dosáhly 1,08 miliardy korun. Není to ani polovina výkonu, který měl segment v „normálním“ roce 2019, kdy bylo diváků přes 18 milionů a tržby převýšily 2,6 miliardy korun. Rok 2020 byl však z pohledu čísel ještě horší, takže vývoj lze brát jako určitý odraz ode dna.

S koncem opatření a návratem k normálu se vrátil život i do českých kin. „Je evidentní, že na pozitivní zážitek spojený s návštěvou kina lidé nezapomněli a chyběl jim. Návratu do kin přeje i silná filmová nabídka a ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2020 je situace znatelně lepší,“uvádí Renáta Ben, country manažerka New Age Advertising — Cinema City pro CZ a SK.

Za první tři měsíce letošního roku se odehrálo přes 121 tisíc představení, na něž si našlo cestu přes 2,5 milionu diváků a tržby kin dosáhly téměř 400 milionů korun. Největším zadavatelem v mediatypu Cinema za celý loňský rok i první kvartál letošního roku byla podle dat Nielsenů již tradičně Coca-Cola HBC Česko a Slovensko s umístěnou inzercí v ceníkové hodnotě převyšující 21,5 milionů korun.

„V prvním kvartálu roku 2022 jsme evidovali celkové reklamní investice v ceníkové hodnotě 29 milionů korun. Reklamní investice do tohoto mediatypu se tak vrátily k hodnotám, které jsme monitorovali před vypuknutím pandemie,“ uvedla Bianka Smejkalová z Nielsen Admosphere.

Kdo inzeroval nejvíce

Letos v prvním čtvrtletí nejvíce inzerovala v ceníkové hodnotě Coca-Cola HBC Česko a Slovensko s 9,7 miliony korun následovaná Hyundai Motor Czech. Celkově byly top kategorií kolové nápoje. Oproti prvnímu čtvrletí 2020, kdy ještě pandemie plně neudeřila, dokonce vzrostl objem o 22 procent. Výkonný ředitel mediální agentury PHD Media Lukáš Bartoň ovšem tvrdí, že zatím nejsou signály o tom, že se letos vrátily investice do kinoreklamy na úroveň z posledního pandemií nedotčeného roku 2019.

„Klienti kinoreklamu využívají zpravidla jako doplněk se všemi výhodami, jaké tato komunikace přináší. Restriktivní omezení a nejistý výhled měly přirozeně vliv na chuť inzerentů kinoreklamu využívat nemluvě o tom, že pokud klient během covidu upravoval mediální rozpočty, ty doplňkové se škrtají jako první,“ uvádí Lukáš Bartoň.

U klientů, kteří vlivem situace nedosáhli na domluvené plnění, proto řešili kompenzace. V loňském roce vzhledem k omezení návštěvnosti prakticky až do června plánovali aktivity klientů záměrně až na poslední kvartál, aby měli jistotu, že další překážky ohledně plnění nehrozí.

