Že jde vybudovat silná nová sportovní komunita, dokazuje úspěch MMA, říká vedoucí oddělení sponzoringu a eventů Tipsportu Martin Ptáčník.

Co zatím chybí tuzemskému esportu, aby domácí týmy dokázaly lépe konkurovat top týmům ze zahraničí?

Za poslední roky, kdy je Tipsport v odvětví aktivní, došlo k prudkému rozvoji a profesionalizaci celého ekosystému. Čas se ale dohání těžce a je pravdou, že oproti světu jsme stále pozadu. Finance mají velký vliv jako ostatně v každém sportu, ale jde o mix více faktorů a celkové nastavení systému. Ve chvíli, kdy se dosáhne další profesionalizace týmů i soutěží, bude tomu odpovídat vývoj finančních odměn a peněz v odvětví. Ale progres je jednoznačně vidět, v Tipsportu také investujeme více a jsme aktivnější než v minulosti a zájem vidíme i od jiných brandů. Dost týmů má díky majitelům silné finanční zázemí, kvalita turnajů a soutěží roste. Každý jednotlivý úspěch tuzemských týmů pomáhá celému odvětví a těží z toho celá československá scéna.

Spolupracujete s organizací Sampi i s Playzone. Jaké projekty hrají prim?

Ve spojení s Playzone je nejdůležitějším projektem série turnajů Tipsport CS:GO v rámci mistrovství ČR, která má za sebou první zastávku v Bratislavě. Jde o tradiční a dlouhodobě nejúspěšnější seriál turnajů na domácí scéně. Do projektu jsme vstoupili jako generální partner a chceme pomoci posunout vše na další úroveň. Půjde spíše o revoluci než postupnou evoluci a týkat se bude nejen kvality samotných eventů. Se Sampi Jakuba Jankta je cílem Tipsportu zasáhnout mladší cílovou skupinu, která netráví čas sledováním televize. Esport je vhodnou cestou, jak oslovit tuto část populace.

Kdy se dočkáme v Česku vyprodané arény na esportový turnaj?

Být vidět je důležité nejen pro partnery, ale i pro hráče jako sportovce, kteří se chtějí svými výkony ukázat před plnou arénou. Chceme zbavit esport nálepky jakéhosi hraní si online. Jde stále o hru na počítači nebo konzoli, ale naším cílem je do budoucna vyprodávat velké arény jako O2 universum či jednou O2 arenu, kam budou chodit fanoušci čistě na esportové turnaje a zápasy.

Jak se vyvíjí zájem sázkařů? Roste nabídka příležitostí i objemy sázek?

Nejpopulárnějšími tituly z pohledu sázkařů jsou CS:GO a League of Legends, které mají před dalšími hrami výrazný náskok. Během pandemie kvůli stopce pro klasický fotbal vzrostl zájem o FIFU, která je ze sportovních her nejpopulárnější. Pro fanoušky sportu jde asi o nejsrozumitelnější titul a představuje určitý vstup do světa esportu. Z pohledu čísel může hodně lidí překvapit, že esport je ze 42 sportů, na něž vypisujeme sázky, už šestý nejčastěji sázený sport v ČR a na Slovensku. Jde o raketový nárůst a celý segment dále roste, začíná naplňovat potenciál, ale vidíme jej ještě výše. Hlavním cílem je odvětví posouvat k většímu průniku do mainstreamu mezi běžnou populaci a oslovit další cílové skupiny, nejen stávající fanoušky. Chceme, aby se esportové úspěchy pravidelně objevovaly ve sportovním zpravodajství, aktuálně se tomu nejvíce věnuje televize Prima. Myslím, že esport si brzy najde cestu i do dalších televizí a mediálních domů. Klíčový projekt je pro nás CS:GO a bude vrcholit na MČR v Brně, doufáme, že bude vše bez omezení a fanoušci budou moci dorazit na místo a věříme, že po odmlce jich přijde hodně.

Je vidět posun v tom, že o esport se už více zajímají značky mimo technologie a elektroniku?

Hlavním důvodem pro stále větší snahu o zapojení značek do esportu je cíl zasáhnout mladší populaci nesledující tolik kanály klasických médií. Esport nabízí jedinečnou cestu, jak tuto skupinu mladých lidí oslovit. Hodně značek ovšem do esportu naskakuje bez jasně stanovených cílů a pak jsou překvapeny, že čísla sledovanosti na Twitchi nejsou taková, jak původně očekávaly.

Je dosud limitujícím faktorem pro větší marketingové využití malá znalost hráčů i týmů?

Smyslem a společným úsilím všech zúčastněných subjektů v esportu musí být posun celé scény. Ať už jde o pořadatele, asociaci, týmy, partnery i samotné hráče, všichni se musíme snažit zvýšit povědomí o esportu i mimo tradiční jádro fanoušků. Aby se esport pevně zařadil po bok tradičních sportů, protože ve světě tomu tak už je. Tento cíl se snažíme v komunikaci s partnery akcentovat. Je třeba, aby se z hráčů vyprofilovaly pro širší veřejnost známé hvězdy. A že to lze dokázat, ukazuje příklad MMA. Před pár lety šlo o okrajový sport, ale organizacím se podařilo vyprofilovat hvězdy. Až na výjimky z řad fanoušků bojových sportů je ještě před pár lety nikdo neznal a nyní jsou známější než někteří fotbalisté. A podle našeho názoru se o totéž musí snažit esport — vytvářet příběhy kolem nejlepších týmů a hráčů a seznamovat s nimi veřejnost.