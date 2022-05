Na tradiční konferenci určené obsahovým specialistům vystoupí devět řečníků na osmi přednáškách. Řešit se bude o seniorita v různých smyslech slova.

Po téměř třech letech se budou moci účastníci konference Copycamp opět setkat osobně, akce se uskuteční 2. června v pražském kině Světozor. Naposledy měly stovky copy copywriterů a obsahových specialistů stejnou šanci 951 dní před tím. Na pódiu se během osmi přednášek vystřídá devět řečníků.

„Spojovacím prvkem všech příspěvků by měla být seniorita, a to v různých smyslech slova,“ přibližuje Monika Kubešová, marketingová manažerka agentury H1.cz, která akci pořádá. „Pozvali jsme seniorní copywritery, vytipovali pokročilejší témata a účastníkům chceme nabídnout ne úplně běžné use casy.“

Konferenci odstartuje Karolína Smolíková z H1.cz, která nabídne zajímavé tipy, jak znovu využít starší obsah, Eliška Gunišová z Obsahovky poradí, jak vidět smysl v dlouhodobých spolupracích. Pavel Hrdina, copywriter z ČSOB, nabídne konkrétní tipy, jak se popasovat s psaním nepříjemných a negativných zpráv. A Lucie Zitterbartová účastníky navede k tomu, jak (ještě lépe) poznat a pochopit zákazníky.

Svět sociálních sítí pak přiblíží influencerky známé jako Holka z Moravy a Týna z Vína, které popíšou své zkušenosti s budováním osobního brandu (nejen) na Instagramu. A Radka Legerská, obsahový stratég, nastíní, jaká textová úskalí čekají na ty, kteří se pustí do ambasadoringu na Linkedinu.

Na závěr konference pak vystoupí Marie Havlíčková, exCEO portálu Slevomat.cz, která v diskuzi nastíní, jaké to je převzít ve 26 letech pod křídla tak velkou a dál rychle rostoucí firmu.