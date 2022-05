Zatímco v Česku přibývají automatizované pokladny, kde se nakupující mohou odbavit sami, v zahraničí jdou někteří hráči i opačným směrem.

„Ici on prends temps“ neboli „Tady nikam nespěcháme“ píše se nad „blablabla“ pokladnami, jak říká sám řetězec Carrefour. Speciální pokladna, kde můžete zaplatit a nebát se, že za vámi čekající nervózně mávají platební kartou nebo (dnes už méně) cinkají drobnými, je původně nápadem holandského řetězce Jumbo. Od února jej do praxe zavádí postupně i Carrefour, a to zhruba ve 150 svých prodejnách.

Za původní myšlenkou holandského stála byla pandemie a důsledky, které měla například na důchodce trpící samotou. Podle britského deníku The Times se v Holandsku těmto kasám říká „kletskassas“ a budou postupně ve dvou stovkách prodejen.

České řetězce zatím podobná myšlenka příliš neláká. „Pokladny tohoto typu v našich prodejnách zřizovat neplánujeme. Naším hlavním cílem je nabídnout zákazníkům pohodlný a rychlý nákup,“ napsala Iveta Barabášová z komunikace Lidlu.

„Penny je řetězec s největším počtem více než 400 prodejen u nás. Celá řada našich prodejen se nachází v menších městech či městysech. Ze zkušenosti víme, že pro mnohé naše zákazníky, zejména v těchto menších městech, jsou prodejny místem setkávání. Rádi se zde potkávají spolu navzájem, ale i se svými oblíbenými prodavačkami a prodavači. Nejinak je tomu i na pokladnách, kde s pokladními rádi prohodí pár slov. Je to tedy přirozený jev, který na našich prodejnách funguje, proto aktuálně neuvažujeme o zavádění speciálních ‚konverzačních pokladen‘,“ napsal mluvčí Penny Tomáš Kubík s tím, že tento trend potvrzují také data o využívání samoobslužných pokladen. Zatímco ve velkých městech je zákazníci s oblibou využívají, v menších městech naopak zákazníci preferují osobní kontakt s pokladní.

A do třetice řetězec Coop si je jistý, že je v podstatě komunitním místem a tuto roli plní rovněž přirozeně. „To je přece náš základ, proto máme zaměstnance, protože je to nedílná služba v regionech. Zákazník toto přesně očekává. Nejsme zahraniční řetězec, kde mají pokladní přesně daný čas na obsluhu zákazníka a teď dělají takovéto marketingové proklamace,“ napsal Lukáš Němčík, šéf marketingu Coop.

Coop nedávno ve Strakonicích otevřel první plně automatizovanou prodejnu v Česku, která po skončení standardní otevírací doby umožňuje díky bankovní identitě zákazníkům kompletní samoodbavení.