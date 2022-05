Hnutí ANO si zaplatilo billboardy, které se objevují po republice a tvrdí, že „za Babiše bylo líp“. Hned si vysloužily parodie.

Koncem dubna se po republice začaly objevovat billboardy, které si nechalo zaplatit hnutí ANO a odkazují na jeho předsedu Andreje Babiše. Marketing & Media na ně narazil v Praze, ale na Twitteru je hlásí lidé i ze středních Čech či z Plzně. Objevují se na nich fotografie lidí, kteří si stěžují na aktuální situaci s dovětkem, že „za Babiše bylo líp“.

„Z důchodu mi nezbyde vůbec nic,“ uvádí například „uklízečka Danuše“ na billboardu u Rozvadovské spojky. „Kecy o hodnotách. Kašlou na nás,“ přisuzuje zase billboard u Plzeňské ulice v Praze „asistence lékaře Lídě“. Jinde zase „student Tomáš“ spílá: „Zdražili mi už i vlaky.“ Další „student Adam“ tvrdí, že Andrej Babiš „makal a nežvanil“. Nebo třeba „konzultant Tomáš“ konstatuje: „Obsadit státní firmy, to by jim šlo.“

Na vizuálech je uvedeno, že zadavatelem je hnutí ANO 2011 a zpracovatelem společnost Production Team. To je stejná společnost, která pro hnutí pracovala například i během loňských voleb do Poslanecké sněmovny. Jejími jednatelkami jsou Markéta Kutilová a Alena Pelcová a firma podle obchodního rejstříku sídlí na stejné adrese jako společnosti Calmia Planet či The Future Bakery, které patří marketérovi Petru Topinkovi. Někdejší ředitel agentury Mark BBDO (kde se s ním podle LinkedIn potkaly i Pelcová s Kutilovou) pro Andreje Babiše a hnutí ANO pracuje dlouhodobě.

Spuštění kampaně pak potvrdila i místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová. „Platí to hnutí ANO, ale lidé do toho šli dobrovolně, nejsou to placení herci. Je to připomínka toho, že lidé začínají být nespokojení,“ uvedla bývalá ministryně financí v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News.

Kvůli jakým volbám kampaň běží, není jasné. Letos na podzim mají proběhnout volby do zastupitelstev obcí a části Senátu. Příští rok přijdou na řadu volby prezidentské, u nichž se spekuluje o kandidatuře Andreje Babiše, ač to sám v rozhovorech s médii odmítá potvrdit. Vzhledem k tomu, že oficiální období pro volební kampaně ještě neběží, nepočítají se náklady na aktuální kampaň do zákonných limitů, které hlídá Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

Hnutí ANO potažmo Andrej Babiš ale chtějí evidentně využít aktuální doby, kdy i kvůli zdražování energií a invazi na Ukrajině roste inflace a náklady na život. Odpovědnost za situaci přisuzují aktuálnímu kabinetu a tvrdí, že za doby jejich vlády podobné problémy neexistovaly. Zatímco předseda hnutí ANO politickým konkurentům vytýká, že jedou jen „program antibabiš“, samo hnutí v aktuální kampani předchozí vládu koalice ANO a ČSSD shrnuje tak, že to bylo „za Babiše“. I z této personifikace by se ostatně mohlo usuzovat, že jde o přípravu na prezidentskou kandidaturu, o které se ale Andrej Babiš podle rozhovorů chystá rozhodnout až v září.

Sloganů na billboardech se chopili lidé, kteří prakticky okamžitě začali zveřejňovat parodie na vizuály placené hnutím ANO. Ty tvrdí, že „za Babiše bylo líp hlavně Babišovi“. Na Twitteru je zveřejňuje například advokát Petr Koblovský:

K parodiím přispěl také novinář, režisér a moderátor Martin Bartkovský, který „vylepšil plakáty pro Reflex.cz“. Zároveň na webu časopisu zveřejnil verze plakátů ve formátu A4 i bez textace, aby si ji zájemci mohli doplnit sami.