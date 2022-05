Přežije bezplatné terestrické televizní vysílání, nebo zcela skončí? Na to odpoví blížící se konference Digimedia 2022.

Budou si muset čeští diváci po roce 2030 platit satelitní, kabelovou nebo IP televizi, aby mohli sledovat svoje oblíbené televizní programy, nebo zůstane zachovaný bezplatný příjem terestrického vysílání na klasickou anténu? O tom se do značné míry rozhodne příští rok na Světové radiokomunikační konferenci WRC-23. Právě na této konferenci se má projednávat osud kmitočtového pásma 600 MHz, které by rádi využili mobilní operátoři, ale na kterém se nyní provozuje televizní vysílání. Rozhodnutí je to klíčové: pokud by se pásmo 600 MHz vypínalo, znamenalo by to další problémy pro diváky a přelaďování přijímačů.

Digimedia 2022 se koná ve středu 1. června 2022 v Kongresovém sálu České televize v Praze na Kavčích horách.

Oficiální postoj České republiky k pásmu 600 MHz zatím není známý, dá se ale předpokládat, že vláda potvrdí zájem zachovat stávající stav a odmítne další „ukrajování“ televizního spektra. Jasněji by mohlo být už po odborné konferenci Digimedia 2022, na které se ve středu 1. června 2022 v Kongresovém sálu České televize v Praze na Kavčích horách sejdou zástupci všech zainteresovaných stran – ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), operátorů vysílacích sítí i provozovatelů televizního vysílání.

Žádné překlápění televize na internet

Minulý ročník konference Digimedia přinesl překvapení v podobě prohlášení předsedkyně Rady ČTÚ Hany Továrkové o předpokládaném ukončení terestrického televizního vysílání v České republice. Po roce 2030 by Česko mělo podle Továrkové překlopit televizní vysílání na internet. S tímto názorem ale ostře nesouhlasí současný ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který vyzval ČTÚ, aby se k otázkám zachování terestrického televizního vysílání po roce 2030 nevyjadřoval, protože mu to nepřísluší. Otázku zachování pásma 600 MHz pro televizní vysílání má totiž řešit vláda a půjde o čistě politické rozhodnutí.

Kdyby mělo takové rozhodnutí padnout a jaké bude mít dopady na provozovatele celoplošných vysílacích sítí, televizních stanic a v konečném důsledku i na televizní diváky? O tom přijdou na konferenci Digimedia 2022 debatovat náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci Petr Očko, předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková, generální ředitel České televize Petr Dvořák, Business Development Director FTV Prima Lukáš Kubát, technický ředitel TV Nova Josef Uher, generální ředitel Českých Radiokomunikací Vít Vážan, jednatelka Digital Broadcasting Nikola Pařízková Chrenková, generální ředitel televize Óčko Štěpán Wolde a Managing Director ve společnosti Atmedia Czech Michaela Suraková.

Záštitu nad 17. ročníkem konference Digmedia 2022 převzalo Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR, Ministerstvo kultury ČR a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Partnery jsou Český telekomunikační úřad, Česká televize, České Radiokomunikace, Digital Broadcasting, Český rozhlas a rovněž týdeník Marketing & Media. Podrobný program a registrace účastníků na konferenci jsou k dispozici na webu www.acra-mk.cz.