Proč hazard dělá dobro a kde se najednou vzala láska k životnímu prostředí.

Tipsport, největší sázkovka na českém a slovenském trhu, založil v roce 2017 vlastní nadaci. Podle slov jednoho z majitelů se Tipsport chtěl veřejně přihlásit ke své společenské odpovědnosti a informovat o tom, že část svých zisků investuje zpátky do rozvoje občanské společnosti. Za pět let se Nadace Tipsport stala jedním z největších filantropických subjektů v republice. Už před jejím vznikem měl Tipsport spolu s Post Bellem projekt budování sportovní Paměti národa — natáčení sportovních pamětníků, měl fond u Konta Bariéry a rozdával peníze jiným neziskovkám, nyní ale přichází s tématem, které se se sázením na sport zcela míjí.

„Podle výzkumů korporátní filantropie se nejméně firem v Česku věnuje oblasti životního prostředí…“

Lucia Štefánková, ředitelka Nadace Tipsport

Proč ekologický projekt

Čerstvě vzniklá Nadace Tipsport uspořádala několik workshopů, na které si přizvala odborníky ze světa „nezisku“, ale i dalších segmentů včetně zástupců státu. Cílem bylo určit, jakým směrem by se měla nadace ubírat. Jedním z východisek byl nápadný kontrast výsledků z různých výzkumů, kterého si všimla ředitelka nadace Lucia Štefánková: „Podle výzkumů korporátní filantropie se nejméně firem v Česku věnuje oblasti životního prostředí, a přitom — což vyplynulo z jiného průzkumu — právě enviro je na čele témat, u nichž veřejnost očekává, že je firemní CSR bude řešit. Při rozhodování o směřování našich neziskových aktivit šlo o zásadní faktor.“

Sázka na klišé

„Při prvních workshopech jsem to shazoval jako to největší klišé: ‚pojďme sázet stromy, protože to ještě vůbec nikoho nenapadlo‘, říkal jsem tehdy ironicky,“ vzpomíná předseda správní rady Nadace Tipsport Václav Sochor: „Postupně nás v této ambici utvrzovali jak přizvaní ekologové, tak i naši kolegové. Ambici, že budeme sázet stromy. Pokusíme se převzít iniciativu, ukazovat cestu ostatním a tuto cestu financovat.“



Nadace Tipsport svou ambici nakonec definovala tak, že chce přispět k tomu, aby se na sázení budoucnosti své i dalších generací mohl podílet opravdu každý. Propojit všechny, kdo už stromy sázejí, a zvednout ze židlí další.

Jeden Čech, jeden strom

V roce 2020 proto nadace mimo jiné přišla s kampaní Jeden Čech, jeden strom. Tipsport nakoupil prostor na kanálech televize Prima, rádiích skupiny Active (Frekvence 1, Evropa 2, Bonton, Dance, Zet), v denících Sport, Blesk a Aha, ve vybraných stanicích metra, vlakových zastávkách a spojích, nejsledovanějších online serverech a poprvé po velmi dlouhé době sázkovka sáhla i po billboardech. Na všech těchto platformách vyzvala širokou veřejnost, aby začala sázet. Stromy, nikoli tikety. Kampaň začala v září a říjnu, protože právě podzim je ideální čas na výsadby stromů, a zapojily se do ní i slavné tváře značky Tipsport: Ester Ledecká a Bořek Dočkal.

Den Země

Zároveň začala Nadace Tipsport s vlastními výsadbami stromů a vypisováním grantů na výsadby a údržbu. Loni v rámci Dne Země dobrovolníci za podpory nadace vysázeli v Levandulovém údolí v Chodouni ovocný sad. Letos se první výsadby plánují v obcích Běloky a Řevnice, přičemž atraktivitu těmto akcím znovu dodávají tváře Tipsportu — sázení v Bělokách podpoří Jaromír Jágr. Výsadeb se pravidelně účastní zaměstnanci Tipsportu.

Dlouhodobá pomoc po tornádu

Dosud otevřena je grantová výzva Obnova zeleně po ničivém tornádu na jižní Moravě. Nadace také letos chystá grant na výsadby pro sportovní kluby a na obnovu původních odrůd.



Enviromentální zaměření Nadace Tipsport se odráží v investicích do rozvoje čisté městské mobility, především budování národní sítě sdílených kol a elektrokol. Souběžně se Tipsport začal intenzivně věnovat vzdělanostní společnosti, podpoře vědy a výzkumu, projektům dobrého sousedství na Berounsku a v posledních týdnech i velkorysé podpoře Ukrajiny v boji proti okupantům. Tipsport se díky své nadaci stává skutečně společensky zodpovědnou firmou.