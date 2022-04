Agentura TBWA\Paris se s neziskovkou France Parkinson snaží zvýšit povědomí o nejvíce nejneznámější ze známých nemocí.

Parkinsonova choroba je druhým nejčastějším neurodegenerativním onemocněním na světě po Alzheimerově chorobě. Přesto ji veřejnost příliš nerozumí a často ji spojuje jen se třesem. I ten lidé zlehčují, zvlášť ve případech, kdy jde o nemocné vyššího věku. Lidé trpící Parkinsonovou chorobou ovšem stíhá řada dalších projevů nemoci – zpomalený pohyb, ztuhlost sval, třes při odpočinku, poruchy spánku, problémy s mluvením, soustředěním i psaním a tak dále.

To všechno pro zvýšení povědomí o nemoci a přispění na její výzkum poutavě reprezentuje kampaň neziskové organizace France Parkinson a agentury TBWA\Paris. Více než minutový spot produkovaný společností Badass Films v režii Normana Batese představuje život s onemocněním jako baletní tanec měnící se v boj s příznaky, které překážejí v běžném životě.

Ve Francii je ročně diagnostikováno 25 tisíc lidí a do roku 2030 toto číslo může narůst o 56 procent, což by znamenalo, že by nemocí trpěl 1 ze 120 lidí nad 45 let. V Česku nemocí podle odhadů trpí 10-15 tisíc lidí. Je nevyléčitelná a neví se, co ji způsobuje. I proto je její výzkum důležitý.

Vedle France Parkinson výzkum podporuje například i nadace herce Michaela J. Foxe, který ji založil už v roce 2000 a od té doby na podporu výzkumu věnovala přes jednu miliardu dolarů. Jemu byla nemoc diagnostikována už ve třiceti letech věku, ačkoli je nejčastěji odhalována po padesáti letech věku. V Česku se výzkumu věnuje například Národní ústav duševního zdraví či institut Ceitec Masarykovy univerzity.