Na celý muslimský svátek Ramadán připravilo Tesco povedenou venkovní digitální kampaň na počest všech, kteří se postí.

Během Ramadánu se muslimové během dne postí a jídlo a pití smí přijímat pouze po západu Slunce. Billboardy jsou umístěny čelem na východ a poté, co slunce za ně zajde, změní se podoba kreativy na ploše z prázdných talířů a mís na zcela plné a takto zůstanou vyobrazeny po další tři hodiny bez přerušení dalších reklam. Povedená OOH kampaň bude doplněna o aktivace a posty na sociálních sítích s recepty relevantními produkty z nabídky Tesca.

Kreativu vytvořila reklamní agentura BBH s mediální agenturou MediaCom, specializovanou OOH agenturou Kinetic a poradenskou společností The Unmistakables. Měnící se obrázek doprovází slogan Together this Ramadan a vysvětlující věta: na počest všech, kteří se postí, se tyto talíře zaplní, až když slunce zapadne. Kampaň odstartovala 2.dubna a poběží po celou dobu Ramadánu ve městech se silným muslimským zastoupením jako Birmingham nebo Bradford.

„Naše kreativní ambice byla jednoduchá, vytvořit dílo, které bude nejen reprezentativní, ale také dá hlas našemu muslimskému kreativnímu průmyslu,“ uvedla Helen Rhodes z BBH London. Ramadán slaví každoročně více než tři miliony zákazníků Tesca, ale jde o první událost, kdy řetězec takto oslavil tento měsíc v rámci většího marketingového zaměření na inkluzi.