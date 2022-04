Od března 2020 přibylo v českém internetovém prostředí 93 gastronomických online obchodů. Kolik nově vzniklých projektů dál úspěšně funguje a kde se potenciál nenaplnil?

Tvrdý „lockdown“ a řada omezení souvisejících s nákazou covid-19 znamenaly v březnu 2020 šok pro všechny podnikatele, pro ty v gastru obzvláště. Drtivá většina z nich fungovala na přímém kontaktu se zákazníkem a k budování e-shopů neměla důvod. Kdo chtěl ale obstát v novém světě, musel do onlinu, a to co nejrychleji. Jak se restauracím, kavárnám, cukrárnám, barům nebo řeznictvím spuštění nových platforem podařilo a jak je udržují nyní v době téměř úplného rozvolnění?

Příležitost nejen pro pivovary

93

gastro e-shopů vzniklo od března 2020 ½

nových platforem patří restauracím ¼

nových e-shopů provozují pivovary a pivotéky

Analýza agentury Better za využití nástroje Ahrefs odhalila, že od března 2020 přibylo v českém internetovém prostředí 93 nových e-shopů z oblasti gastronomie. Třetina z nich přitom vznikla bezprostředně po prvních opatřeních, tedy v období od března do května 2020. Téměř polovinu ze všech nových platforem tvoří e-shopy restaurací, čtvrtinu pak stránky pivovarů a pivoték. Do online světa se ale nebála vkročit ani některá řeznictví, pekárny či kavárny. „Nových e-shopů je samozřejmě více, buď svou činnost ale ani nerozjely, nebo jsou prakticky nedohledatelné,“ vysvětluje výběr zkoumaného vzorku SEO specialistka agentury Better Karolína Novozámská. Rekordmanem je podle ní síť Ambiente, která postupně zřídila stránku umožňující nákup jídla domů všem svým pobočkám.

Různé strategie velkých hráčů

Hned na začátku pandemie spustila e-shop také tradiční cukrárna Ovocný Světozor. V tomto případě si fanoušci na systém zvykli velmi dobře, stránky jich i dnes navštíví denně několik tisíc. „Ovocný Světozor samozřejmě těží ze svého brandu. Je však dohledatelný na top pozicích u velkého množství obecných klíčových slov, jako jsou narozeninové dorty, obložené mísy nebo všechna slova spojená s rozvozem dortů,“ komentuje Novozámská.

Další velcí hráči naopak ihned po rozvolnění pravidel od podnikání v online prostředí opět upustili. Skončil například web pro objednávání z restaurací Zdeňka Pohlreicha, také stránky oblíbené brněnské sítě barů navštěvují uživatelé rok a půl po spuštění sporadicky. „Podobně je to i s investicemi. Spousta e­‑shopů na rozjezd využívala placenou reklamu, postupně ji však téměř všechny vypnuly a návštěvnost získávají z přirozeného vyhledávání, sociálních sítí a síly značky,“ dodává Novozámská.

Záchranné akce i úspěšné inovace

Na podporu gastro podniků vzniklo v době covidu také několik záchranných iniciativ. Například portál Zachraň hospodu nabízející nákup voucherů pro budoucí uplatnění, byl po svém spuštění v březnu 2020 velmi úspěšný. Na podporu hospod se podařilo vybrat 9,84 milionu korun. Potenciál jednorázové akce ale stránka nepřekonala a dnes je v podstatě mrtvá.

Spousta e-shopů na rozjezd využívala placenou reklamu, postupně ji však téměř všechny vypnuly

Naopak katalog minipivovarů a objednávkový systém zachranpivo.cz svou šanci využil. I dnes ho navštěvují tisíce lidí. „Zdá se, že menší pivovary využily pandemickou dobu jako příležitost. Velká část z nich udržuje svůj e-shop v chodu i po rozvolnění opatření,“ hodnotí výsledky výzkumu Karolína Novozámská. Inovace a rychlé změny byly nutné rovněž v samotných objednávkových systémech. Těch nových vzniklo v roce 2020 hned několik, a to jak dobrovolných, tak úspěšnějších komerčních. Portál sebou.cz dnes navštěvuje dokonce více lidí než před rokem. Vítězem v této kategorii je onemenu.cz startupu Storyous, který poskytuje pokladní systémy v gastronomii. Portál vyvinutý pro online objednávání jídla i placení od stolu se i dnes těší přízni uživatelů.