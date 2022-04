Blízkost arén a Stages Hotel Prague je pro klienty atraktivní, říká Robert Schaffer z Bestsportu.

Největší a nejmodernější aréna v zemi oslaví 24. dubna už osmnáct let od prvního zápasu na hokejovém MS 2004, což byla první velká akce, kterou hostila. Mateřská skupina PPF v lokalitě dostavěla i menší halu O2 universum a loni na podzim otevřela tematický hotel Stages Hotel Prague s 300 pokoji.

O2 arena slaví výročí. Jakými milníky se za osmnáct let může pochlubit?

Arena hostila už 1600 akcí a navštívilo ji téměř 12 milionů návštěvníků. Rekordní návštěva přes 20 tisíc lidí přišla na koncerty Metallicy a také českých Kabátů. V roce 2017 byla v rámci Pollstar Awards O2 arena nominována mezi pět nejlepších koncertních arén světa, povědomí pomohl samozřejmě i Laver cup konaný v témže roce.

V posledních letech do O2 areny a celé lokality PPF zainvestovala miliardy korun, jak moc covid zamíchal s návratností investic?

Covid zamával s hromadnými akcemi poměrně významně. V září 2019 jsme slavnostně otevírali halu O2 universum jako nové velké multifunkční kongresové centrum s 21 sály různých velikosti. Měli jsme nasmlouvané velké mezinárodní kongresy, bohužel ze všeho sešlo. Situace nás postihla i z hlediska otevření nového hotelu Stages Hotel Prague. PPF v lokalitě za poslední čtyři roky proinvestovala přes 3,5 miliardy korun v rámci rozvoje arény, která stojí už osmnáct let, ale zbývalo dostavět menší arénu na kongresy a právě hotel. Jakékoli kalkulace návratnosti se ale nyní mohou zahodit. Zrevitalizovali jsme část území kolem stanice metra Českomoravská. Vybudovali jsme infrastrukturu, která snese porovnání s dalšími hlavními městy v západní Evropě a Praze pomůže. Je to investice i pro Prahu, akce pomohou hotelovému byznysu jako celku i dalším navázaným odvětvím. Jde o byznys s výrazným multiplikačním efektem. Bývá zvykem, že podobné komplexy budov či hotelu staví ve světě spíše municipality s příspěvkem státu, protože daná lokalita pak přináší ekonomický efekt. PPF tedy supluje roli veřejného sektoru.

Praha patřila mezi hlavní města kongresové turistiky v regionu. Jak vidíte její budoucnost a návrat na předcovidová čísla?

U velkých mezinárodních kongresů bude zpoždění z hlediska návratu k normálu největší. Nejsme restaurace, která druhý den otevře a lidé jsou zpátky. Plánování u menších koncertů trvá čtyři až pět měsíců, u velkých akcí třeba rok. Podáváme kandidaturu na velké mezinárodní akce na roky 2024 a 2025, některé termíny držíme až na roky 2028 nebo 2029. Počítám, že nejdříve nám pomůže návrat korporátních akcí domácích firem, či těch z regionu, jimž nabízí vhodný prostor třeba O2 universum ve spojení s novým hotelem Stages. V březnu jsme měli tři akce a cítíme od klientů pozitivní zpětnou vazbu. Nové originální prostory se jim líbí, vyhovuje jim blízkost hotelu a arény. Pro nejbližší období čekáme oživení firemních akcí a postupně se snad přidají i velké mezinárodní.

Přichází rozvolnění, jak to bude letos s koncerty? Bude těžiště spočívat spíše v domácí hudební produkci?

Pomáhá nám, že řada akcí z roku 2020 či 2021 se uskuteční po posunu v letošním roce během letních měsíců, ať už jde o domácí nebo zahraniční interprety. Březnové a dubnové termíny držíme kvůli hokejové Spartě, které se letos v playoff domácí hokejové ligy daří. Kalendář je plný, už na konci dubna přijede Hans Zimmer, následuje Eric Clapton, Alicia Keys, Pearl Jam, Scorpions. Z českých interpretů například Mirai, Kryštof, Kabát, Leoš Mareš, nebo dvojkoncert Pocta Karlu Gottovi. Program je poměrně nabitý, vstupenky jsou prodané ještě z minulosti a koncerty jsou vesměs vyprodané.

Letos bude O2 arena hostit Mistrovství Evropy v basketbalu. Na co dalšího se mohou diváci těšit?

Půjde o jednu z největších akcí v České republice v roce 2022. Zájem i díky české účasti je velký, v prostorách O2 areny se připravují dvě velké fanzony pro fanoušky. Z hlediska sportu je pilířem hokejová Sparta, vedle toho letos už počtvrté přivítáme Global Champions Prague Playoffs, což je takové pomyslné mistrovství světa v parkuru. Po několika letech se do arény vrátilo také superfinále florbalu, rychle stoupající popularitu mají zápasy MMA, dále tradiční freestyle motokros. Vnímáme také rostoucí zájem o esport, hostili jsme několik akcí, ale o MMA zápasy je zájem vyšší. Jen letos máme v programu minimálně dvě akce tohoto typu a z pohledu návštěvnosti očekáváme, že budou úspěšné.

Jak moc pomohl image Česka v zahraničí první ročník Laver Cupu, který O2 arena v roce 2017 hostila?

V případě Laver Cupu jsme prodali vstupenky do 45 zemí světa, z dat od mobilních operátorů víme, že na akci bylo asi 35 procent zahraničních účastníků. Organizátoři tehdy hledali halu pro první event a my měli velké zkušenosti z pořádání tenisového Davis Cupu a Fed Cupu společně s týmem České sportovní pana Černoška. Když mě pozvali na druhý ročník do Chicaga, bylo pak velmi příjemné slyšet, že ročník v Praze byl pro všechny skvělým zážitkem a rádi na něj vzpomínají. O první ročník jsme soutěžili s asi šesti dalšími evropskými městy. Laver Cup by se mohl vrátit, ale závisí to také na podpoře Prahy. Ve chvíli, kdy se k tomu bude Praha stavět tak, že mezinárodní reklamu a ohlas nepotřebuje, tak podobné akce do Česka jen tak nedostaneme. Organizace by nyní vyšla kvůli postavenému O2 universu levněji, ekonomický přínos podobné akce pro veřejné rozpočty na daních a poplatcích je přitom až 200 milionů korun.

Robert Schaffer

Do společnosti Bestsport přišel v srpnu 2011, krátce po vyhlášení insolvence po pádu Sazky; nejprve byl generálním ředitelem, poté od roku 2015 předsedou představenstva. Pod jeho vedením došlo k dalšímu rozvoji lokality v Praze ve Vysočanech a k O2 areně přibylo kongresové centrum O2 universum a nově otevřený hotel Stages Hotel Prague.

