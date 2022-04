To není slogan reklamní kampaně, ale strategie firem, které se chytře přizpůsobily změnám na trhu. O tom, proč se nejen tiskárnám vyplatí mít dobře nastavené obchodní vztahy, hovoříme s Petrem Hajdou, ředitelem divize packagingu české tiskárny Point CZ.

Co v současné době trápí výrobní firmy včetně vašich dodavatelů?

Všechny výrobní firmy trápí hlavně nedostatek materiálu. Jde především o rostoucí ceny a termíny dodání. Za ty covidové roky se asi nejvíc změnilo chování dodavatelů. Ceny vstupních materiálů, ale i doprava jsou najednou neustále se měnící položkou a je potřeba k ní přistupovat jinak.

Poradíte, jak na to?

Důležité je myslet strategicky nejen ve střednědobém, ale zejména v dlouhodobém horizontu, a to platí pro zákazníky i pro tiskárny. Firmy by měly více plánovat s ohledem na dostupnost materiálu nebo výrobní kapacitu. Naši klienti už pochopili, že musí více pracovat s předpověďmi a rezervovat si místo ve výrobě dopředu. Stejně tak i my výrobci přistupujeme ke všem zakázkám mnohem odpovědněji. Ceny papíru i jeho dodání se rychle mění a mohou ovlivnit termíny i kvalitu.

Kde vnímáte největší změny?

Je to vlastně celé o vztazích. Primární vztah mezi dodavatelem a výrobcem se hodně posunul. Mít dobře vybudované vztahy s dodavateli materiálů je základ. Je také potřeba stále hledat nové dodavatelské spolupráce, myslet dopředu. Změny se projevily také na vztazích se zákazníky. Kdysi byli výrobci často zahnáni do kouta a zákazníci na ně tlačili s cenou. Nyní se to otáčí a firmy jsou se zákazníky spíše partnery. My sázíme na dlouhodobě vybudovanou důvěru a kvalitu, kterou posouváme dál. Snažíme se nezneužívat situace na trhu a zvyšujeme výkon, abychom nemuseli přistupovat k plošnému zdražování.

Jakou strategii tedy zvolil Point CZ?

Rozhodli jsme se, že nepůjdeme cestou úspor, ale naopak budeme investovat. Vsadili jsme na prémiové technologie a dlouhodobou taktiku. Už druhý rok masivně modernizujeme, abychom si zajistili technologický náskok. Co se týká materiálů, máme nadstandardně postavené vztahy s dodavateli a výrazně jsme rozšířili i skladovací prostory. V oblasti technologií byly investice největší, nakoupili jsme nový tiskový stroj, řezací centrum, výsekový automat, skládací a lepící linku a software, který nám pomůže s automatizací, vyšší rychlostí i výrobní kapacitou. Díky vyššímu výkonu dojde k zefektivnění, úspoře pracovních hodin i ušetření nákladů, což v konečném důsledku ocení zejména zákazníci.

Zaměřme se na polygrafii a packaging, jaké jsou aktuální trendy?

Trend ekologie stále pokračuje. Firmy chtějí ukázat, že ani v krizi neztratily tvář a dávají najevo, že téma ochrany přírody je u nich stále aktuální. Myslím si, že dalším tématem bude reálnost. Pokud trend vnímáme jako cestu, tak ta naše packagingová začíná od okázalých designů přes ekologickou šetrnost až k samotné podstatě. Výrobky se rychle kvalitativně srovnávají a za chvíli mezi nimi nepoznáte rozdíl.

Podle čeho si bude tedy zákazník vybírat?

Spotřebitelé jsou za ty roky unaveni polopravdivými slogany, malými písmeny a hvězdičkami. Chtějí jeden argument, kterému mohou uvěřit. Část trhu bude asi stále chtít nablýskané pozlátko, ale část trhu půjde jiným směrem. To se ukazuje už na neobalovém nakupování a na tlaku k vyšší odpovědnosti. Zákazníci budou dávat přednost výrobku s obalem, který reprezentuje realitu. Předpokládám také, že dojde ke změnám ve spotřebitelském chování a okamžité emoční nákupy vystřídá promyšlené nakupování s hledáním přidané hodnoty.

Máte tip, co v packagingu funguje vždycky, bez ohledu na to, zda krize je, či není?

Neřeknu vám nic nového, jsou to staré zásady, které stále platí. Vždycky bude lépe působit výrobek, který má zajímavě řešený obal. Zákazník předpokládá, že pokud si firma dala záležet na obalu, dala si záležet i na obsahu. Precizně navržený obal v kvalitním zpracování buduje důvěru a důvěra buduje dobré jméno.