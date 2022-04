Vlastně jsou výsledky internetu dobrou zprávou pro nás všechny, a je jedno, jakému mediatypu fandíme, píše Michal Hanák.

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) publikovalo nedávno výsledky výzkumu inzertních výkonů za rok 2021. Výdaje do online reklamy dosáhly 48 miliard korun, což je hodnota tvořená součtem ceníkových a čistých cen. Tento výkon přepočtený do ceníkových cen vyšel na 96,6 miliardy korun, čímž online zařadil na první místo v mediatypech. Pozornému čtenáři microsite inzertnivykony.cz neunikne, že v grafu porovnávajícím výkony všech mediatypů je vidět, že v přepočtu na ceníkové ceny internet první příčku obsadil již v roce 2018 (54,2 mld. Kč pro online vs. 53,1 mld. Kč pro televize).

Metodika a prezentace výsledků výzkumu je konzistentní od roku 2008. Letos jsme se dopustili úpravy pouze u pohledu, který mezi sebou porovnává výkony mediatypů. Již delší dobu jsme vnímali signály trhu, které onlinu přisuzovaly první příčku v reklamních investicích.

Tento trend potvrzovaly i údaje ze zahraničí, například z Velké Británie. A logicky tomu také pomohly poslední dva roky covidové izolace, které převedly většinu života do internetového prostoru. Viděli jsme to na našich dalších výzkumech, třeba v NetMonitoru, kde návštěvnost zpravodajských webů vzrostla s první vlnou pandemie na jaře 2020 meziročně o 43 procent a uživatelé začali v online prostředí trávit o třetinu více času než v roce předcházejícím.

Protože v České republice jsou výsledky investic do všech ostatních mediatypů uváděny v ceníkových cenách, bylo nutné se kvůli porovnatelnosti podívat na sebraná čísla optikou ceníkových cen.

Metodika výzkumu je postavená na tom, že zjišťujeme výkony internetové inzerce ve dvou typech cen. Pro reklamní formy direct display a katalogy a řádkovou inzerci, které jsou přirozeně v takzvaných ceníkových cenách, pracujeme dále s ceníkovými cenami. U reklamních forem programmatic display a search, které jsou přirozeně v takzvaných čistých cenách, jsme se rozhodli pro přepočet na ceníkové ceny.

K přepočtu jsme použili konverzní údaje z celoevropského výzkumu online inzertních výdajů AdEx benchmark od IAB Europe, ale inverzně. Hodnota 96,6 miliardy korun v ceníkových cenách je pak součet obou typů cen, ceníkových a čistých upravených na ceníkové.

Kdyby byly na tuzemském trhu dostupné výzkumy ostatních mediatypů v čistých cenách, porovnávali bychom čisté ceny. Ale tak tomu bohužel není.

Vlastně jsou výsledky internetu dobrou zprávou pro nás všechny, a je jedno, jakému mediatypu fandíme. Ukazují, že Česká republika patří tempem osvojování moderních technologií plně k vyspělým zemím západní Evropy. Dokazují, že nejsme „kurská anomálie“, ale moderní země s moderně smýšlejícím obyvatelstvem. A říkají, že inzerenti mají peníze a jsou ochotni jich utratit více než před rokem. Je to koláč, ze kterého si všichni můžeme ukousnout bez ohledu na mediatyp. Každý má své kouzlo a každý se hodí k něčemu jinému.