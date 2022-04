Zatímco dříve byl 22. duben pomyslným vrcholem udržitelné komunikace, dnes se firmy snaží o tématu mluvit pořád. Tlačí je k tomu akcionáři, spotřebitelé, regulace i vlastní svědomí.

Generální ředitel obklopen spokojeně se tvářícími zaměstnanci se chápe rýče a noří ho do předem označeného a nejspíše i zkypřeného místa, kam poté symbolicky zasadí strom. Nebo spíše sazenici. To je už trochu omšelý obrázek „udržitelného“ PR, které se svého času v Česku hodně rozmohlo v rámci CSR komunikace firem. Mnohé společnosti ještě dnes sázejí „stromořadí“ za blesků fotoaparátů. Co na tom, že mnohé z těchto sazenic nakonec vůbec nepřežijí a planetě tak pomohou pramálo. Mediální image bylo učiněno zadost.

I letos na 52. ročník Dne Země, který se tradičně slaví 22. dubna, můžeme jistě očekávat podobnou přehlídku. Akce vznikla v době, kdy ochrana životního prostředí ještě nebyla „sexy“. Dnes si příležitost pro ukázku své společenské uvědomělosti nenechá ujít snad žádná značka či instituce. Něco se však mění. Společnosti si díky tlaku zákazníků, spotřebitelů a samozřejmě i regulátorů uvědomují, že Den Země je vlastně potřeba slavit a připomínat nepřetržitě. A tak občas dochází i k úsměvnému efektu non-stop „greenwashingu“, kdy nás firmy informují o každém „průlomovém“ papírovém brčku.

Jak si společnosti letos s tématem poradí směrem k vrcholu sezony a jak se v udržitelnosti a její komunikaci od loňska posunuly?

Změna myšlení

Jak potvrzuje Jan Kašpar, který je od března ředitelem rozvoje udržitelného e-shopu Nakup na Dobro v rámci Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR), předně je v dnešní době patrná změna myšlení a postojů frem.

„Je dána očekáváním stakeholderů ve všech oblastech. Ať jde o regulátory, obchodní partnery či veřejnost. Jsem rád, že tato změna je vidět u více firem. Čím dál více společností udržitelnost myslí vážně a žijí ji se svými zaměstnanci i zákazníky každým dnem,“ říká Kašpar. Konzistentní strategii oceňuje například u společností Vodafone nebo Unilever.

Sama Asociace společenské odpovědnosti zve na Den Země členy na inspirativní setkání a snídani, kde představí praktické tipy pro udržitelné stravování, ekologickou domácnost, módu, nákupy a další činnosti. Letos u příležitosti Dne Země také A-CSR ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos představí novou studii trendů ve stravování a veganství. V tento den navíc symbolicky otevřou přihlášky do Cen SDGs 2022.



