Wieden+Kennedy Amsterdam vytvořila pro Samsung „áčkovou“ kampaň, v níž nechybí závodní gauč, psí řidiči ani škodolibá vydra.

Letos uvedená řada smartphonů Samsung Galaxy A cílí především na mladé, kteří s telefony nejen volají, ale doslova žijí. Používají je ke všemu od zábavy po živobytí. Agentura Wieden+Kennedy Amsterdam je podpořila dalším pokračováním kampaně Awesome is for Everyone, která chce kreativitou dohnanou do absurdity s humorem inspirovat i ostatní generace.

Její součástí je i tříminutové video, u kterého se divák rozhodně nenudí. Vyráží na dobrodružství na gauči, z něhož syn ukazuje otci, proč potřebují právě smartphone od Samsungu. Během zběsilé jízdy ukáže, jak umí telefon fotit a odstraňovat objekty ze záběru, jak natáčí ve „velmi temné jeskyni“, jak odolá hackerům i škodolibé vydře.

Spot vytvořený ve spolupráci s produkcí Riff Raff Films, který režíroval Vedran Rupic, je určený pro online. Součástí kampaně je i třicetisekundový spot pro televizi, jenž zdůrazňuje čtyři hlavní plusy nové řady Galaxy A – fotooaparát, displej, dlouhotrvající baterii a voděodolnost.

Nechybí ani kratší patnáctisekundové klipy pro sociální sítě včetně devíti spotů vytvořených speciálně pro kmpaň na TikToku. Každý z nich zdůrazňuje jednu z „áčkových“ vlastností smartphonů.