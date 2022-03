Žebříčky nejúspěšnějších prací a kreativních i mediálních agentur podle výsledků v globálních i regionálních soutěžích zveřejnila společnost WARC.

Společnost WARC zaměřená na celosvětový výzkum marketingu sestavila žebříčky nejúspěšnějších kreativních i mediálních agentur a jejich prací podle výsledků v globálních i regionálních soutěžích. Mezi ty kreativní se počítá například Cannes Lions (pořádaný společností Lions rovněž ze skupiny Ascential), D&AD, The One Show, Clio Awards či LIA nebo Aurobest a Golden Drum.

Creative 100

V žebříčku kreativních agentur Creative 100, jenž vychází od roku 1999 a dříve byl známý jako Gunn Report, se nejúspěšnější agenturou stala Publicis Italy. Ta měla v přehledu stovky nejlepších kampaní čtyři projekty pro značky Diesel, Heineken a Barilla. Agentura se na špičku posunula z loňského třetího místa. Letos se na druhém místě umístila AMV BBDO London a na třetím Africa São Paul.

Nejúspěšnější sítí kreativních agentur je podle výsledků soutěží v roce 2021 Ogilvy, která tak obhájila své loňské vítězství. Spadají pod ni i agentury David Miami a Madrid, které byly obě v první pětce nejúspěšnějších agentur na světě. Za Ogilvy následovaly v žebříčku Publicis Worldwide a DDB Worldwide.

Z pohledu celých holdingů se na první místo probojovala skupina Omnicom, kterou na druhém místě následovala WPP, třetí skončila skupina Interpublic.

Nejúspěšnější značkou v kreativních soutěžích byl již počtvrté za sebou Burger King, druhé místo zaujaly značky Bodyform/Libresse/Libra a třetí Mastercard. Z pohledu zadavatelů se v soutěžích nejlépe dařilo pivovarnické skupině AB InBev. Druhý inzerentem roku je Restaurant Brands a třetím Unilever.

Nejúspěšnější kampaní se pak podle očekávání stal projekt #wombstories, který pro značky Bodyform/Libresse/Libra připravila agentura AMV BBDO London.

Media 100

Žebříček Media 100, jenž kampaně a agentury hodnotí za nejlepší využití médií, je sestavován podle výsledků v soutěžích jako jsou Cannes Lions, Festival of Media, Effie, WARC Media Awards, Adweek Media Plan of the Year či Eurobest a Campaign Media Awards.

Z pohledu samotných agentur se tou nejúspěšnější stala MediaCom New York, mezi jejíž nejlépe hodnocené projekty patřily ty pro značky Ally, Uber, Walgreens a Duracell. Jako druhá skončila agentura Mindshare Shanghai a třetí PHD London.

Z pohledu sítí už podruhé za sebou zvítězila skupina Mindshare, které body sbíralo sedm agentur mezi padesátkou nejlepších. Těsně za ní skončila jako druhá MediaCom a třetí PHD Worldwide, která se posunula o jednu příčku vzhůru oproti předchozímu přehledu.

Meziročně beze změny skončil přehled z pohledu holdingů, kde se na špičce udrželo WPP následované Omnicom Group a Interpublic Group.

Proměn naopak doznal přehled nejúspěšnějších brandů, kde se na špičku prodral nováček v žebříčku L’Enfant Bleu, francouzská organizace zaměřená na ochranu dětí. Na druhé místo se pak po třech letech mimo přehled dostala značka Pedigree a třetí místo obsadil další nováček, aamerická banka Ally.

Mezi zadavateli opět vládl FMCG koncern Unilever, jenž následovaly AB InBev a vláda Nového Zélandu. „Je úžasné že se Unilever objevil v první trojici Creative 100 i Media 100. První místo v mediálním žebříčku se nám daří držet třetí rok za sebou díky expertíze našeho týmu pro globální média a partnerů v agenturách, kteří se skvěle orientují v dynamickém prostředí médií a budují značky i konverzi zároveň,“ uvedla Conny Braams, šéfka marketingu a digitálu v Unileveru.

V případě samotných kampaní z pohledu využití médií se tím nejúspěšnějším projektem stal Undercover Avatar pro L’Enfant Bleu od Havas Sports & Entertainment Paris. Ten vsadil do populární hry Fortnite avatara v podobě anděla, jenž se bavil s hrajícími dětmi a pomáhal odhalovat podezření na zneužívání dětí.