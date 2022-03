Americký stát Texas žaluje společnost Meta kvůli využívání technologie automatického rozpoznávání obličejů a nasbíraných dat a chce po firmě potenciálně obří odškodné.

Meta (tehdy ještě Facebook) vyvinula systém automatického rozpoznávání obličejů už v roce 2010. Facebook je využíval například k tomu, aby uživatele upozorňoval, že se jejich obličej vyskytuje na nahraných snímcích či videích jiných uživatelů. Na základě rozpoznávání také navrhoval, aby uživatel na fotce označil své přátele. Loni se od využívání měla distancovat a smazat přes miliardu šablon. Viceprezident Facebooku pro umělou inteligenci Jerome Pesenti tehdy uvedl, že regulační orgány stále pracují na jasném souboru pravidel upravujících používání tohoto systému. „Vzhledem k této přetrvávající nejistotě se domníváme, že je vhodné omezit použití rozpoznávání obličejů na úzký okruh případů.“

V roce 2009 Texas schválil zákon zakazující shromažďování a používání rozpoznávání obličeje a dalších biometrických údajů, jako jsou otisky prstů a skenování sítnice. Illinois má také vlastní zákon o ochraně osobních údajů týkající se rozpoznávání obličeje a dalších citlivých biometrických informací.

Civilisté nemohou firmu kvůli zákonu o biometrii žalovat, učinit tak může pouze prokurátor, kterým je v tomto případě republikán Ken Paxton z Texasu. „Všudypřítomné impérium Facebooku bylo postaveno na podvodu, lžích a drzém špatném zacházení s právy Texasanů na ochranu soukromí – to vše pro ekonomický zisk Facebooku,“ tvrdí žaloba. Facebook více než dekádu biometricky analyzoval nahrané fotografie bez toho, aniž by Texasany informoval a měl jejich souhlas. Navíc data neprodleně nesmazal, i když mu tak zákon ukládá. Stát Texas navíc tvrdí, že stejně postupoval ohledně nahraných fotografií také Instagram. „Tato obvinění jsou nepodložená a my se budeme důrazně bránit,“ uvedla Meta v prohlášení.

Problémem přitom podle žalující strany je také zejména fakt, že Meta sdílela získaná data se třetími stranami. V minulosti už proti společnosti vedl žalobu stát Illionis a skončilo to vyrovnáním ve výši celkem 650 milionů dolarů, každému občanovi státu měla Meta kvůli neoprávněnému využití softwaru vyplatit 350 dolarů.

Texas, chce aby Meta zařídila smazání veškerých biometrických dat a naučených algoritmů a ukončila z nich plynoucí potenciální zisky. Za každé jednotlivé porušení žádá Paxton 25 tisíc dolarů za porušení zákona o biometrii a 10 tisíc dolarů za porušení ochrany spotřebitelů plus úroky a náklady řízení. V Texasu je přibližně 20,5 milionů uživatelů Facebooku, pokud by každý nahrál jen jedinou fotografii a vina sociální sítě by se potvrdila, celkové požadované náhrady tak vysoce předčí aktuální tržní kapitalizaci skupiny Meta kolem 600 miliard dolarů.

Žaloba přispívá k právním bitvám společnosti Meta, protože regulační orgány se zaměřují na velké technologické společnosti kvůli jejich dominanci a praktikám. V roce 2019 Facebook souhlasil s vytvořením nových úrovní dohledu v rámci dohody o ochraně osobních údajů s americkou Federální obchodní komisí, za což také zaplatil pokutu pět miliard dolarů.