Novou úvodní stránku, šablonu pro predikci nejvýkonnějšího marketingového kanálu, ale hlavně rozšíření UTM parametrů, představil na začátku března Google v rámci novinek pro Google Analytics 4 (GA4).

V březnu představená nová úvodní stránka Analytics zobrazuje v levém navigačním menu relevantní informace na základě vašeho chování. Nabízí více možností přizpůsobení pro sledování statistik webů i mobilních aplikací.

Úvodní stránka nyní obsahuje:

Přehled – zobrazuje metriky, které jsou relevantní na základě vašeho chování (na schématu níže č. 1)

V reálném čase – ukazuje aktivitu tak, jak k ní dochází z dat Přehledu v reálném čase

Nedávno zobrazeno – nabídne odkazy na ty části Analytics, které jste naposledy navštívili (na schématu níže č. 2)

Obsah, který si často prohlížíte – zobrazuje přehledy, které si často prohlížíte (na schématu níže č. 3)

Statistiky – zobrazují neobvyklé změny, nové trendy a další insighty z vašich webů a aplikací

Šablona predikce nejvyšších útrat

Každý marketér analyzuje, který marketingový kanál mu pomůže získat zákazníky, jenž jsou ochotni co nejvíce utrácet. Předpovídání jejich chování už nemusí být jen otázkou věštění z magického glóbu. Prediktivní metriky GA4 dokáží pomoci s výběrem nejvýkonnějšího kanálu v nejbližší budoucnosti. V galerii šablon v sekci Objevování nyní najdete šablonu pro předpovídání největších útrat uživatelů. Můžete tak agilně reagovat na přerozdělování rozpočtu v průběhu kampaní do kanálů s vyšším potenciálem.

Pro získání přístupu k této funkci stačí přejít do části Prozkoumat > Galerie šablon > Případy použití > Předvídat nejvyšší útratu.

Poznámka: Šablona se zobrazí pouze pro služby, které mají dostupné metriky předpokládaných tržeb.

Nové UTM parametry

Jak je to jen dlouho? 15 let? Po takové době můžeme vylepšit standardizované sledování odkazů a následné vyhodnocování. Doposud jsme do odkazů byli schopni určit zdroj, medium, kampaň, klíčová slova a obsah. K nim se dle oficiální dokumentace Google brzy přidají tři další: platforma (Google Ads, Manual, Shopping Listings), formát kreativy (například standardizovaný název banneru) a marketingová taktika (například pro zřetelnější oddělení nového zákazníka a retence). Parametry se budou doplňovat i v automatickém tagování:

utm_ source_platform

– na rozdíl od standardního zdroje bude určovat z jaké je platformy. Zatímco například utm_source máme Paid Search, tak utm_source_platform je Google Ads.

utm_ creative_format

– bude sloužit k přesnějšímu a standardizovanému označení kreativy, například názvy banneru „Leaderboard, Skyscrapper, Half Banner“ a je to hozená rukavice i do označování kreativ na sociálních sítích.

utm_ marketing_tactics

– k upřesnění taktiky vaší kampaně, jestli vám jde o retenci nebo akvizici. Možná víc lidí pochopí i rozdíl mezi strategií a taktikou?!

Léty prověřený Campaign URL Builder zatím změnu neobsahuje, ale komunita si už poradila a nabízí se alternativa od Simona Vreemana. Kompletní popis parametrů je už v oficiální dokumentaci, i když v době psaní článku bez podrobností. Většina uživatelů už má v GA4 alespoň první z parametrů – source_platform. A pokud chcete lépe pochopit seskupování kanálů a to, jak se tagy přiřazují (bez dojmologií), pomůže tahle definice.

A pokud jste dost staří nebo chcete pochopit krásy Analytics, tak nemáte zač:

UA = Urchin Account

UTM = Urchin Tracking Module

Ano, i moderní Analytics staví dál na Urchinu. Pokud nerozumíte, nejste pravděpodobně v marketingu tak dlouho :-).

Sentimentální screen pro pamětníky. Ano, stále to tam je! Zdroj: Google Support

Nezapomeňte na konec Universal Analytics!

Google oznámil že k 1. červenci 2023 přestanou Universal Analytics (UA) sbírat nová data. Přejděte na Google Analytics 4 co nejdřív. Proces je velmi rychlý a GA4 připojíte i ke stávajícím UA za cenu absence jedné kávové seance. Můžete pak měřit duálně a postupně se učit.

Další novinky

Od začátku března je v GA4 dostupných ještě víc podrobností k měření kampaní zařízení s iOS 14+, tedy pro ta zařízení, která po změně nastavení soukromí začala vyžadovat souhlas a kde už se dál nevyužívá GCLID, ale nové URL parametry GBRAID pro „app to app“ měření a WBRAID pro „app to web“.

Od 11. března se změnilo také Android SDK, které od Android verze 12 vyžaduje nastavení oprávnění v Google Play, aby mohlo dál využívat Advertising ID. Pokud se tak nestane, bude automaticky nahrazeno řetězcem nul.

Google Analytics 4 (dříve známé jako App+Web, dnes GA4) jsou výchozí analytickou službou Google od října 2020 nahrazující předchozí verzi – Universal Analytics (UA), která nebude nová data přijímat od 1. 7. 2023