Mrkvové křeslo pro fotky na Instagram nebo nezbední plyšoví zajíci… Naší velikonoční galerii různých forem podpory prodeje vévodí hravost. Porotkyně ocenily nepřeslazené realizace.

Co dělat v prodejně či obchodním centru na Velikonoce? Najděte inspiraci v naší galerii zahraničních realizací.

OC Toombul v Brisbane v Austrálii

Duhové mrkvové křeslo – naprosto ideální pro selfies na Instagram. Lákat zákazníky na velikonoční nákupy se tímto způsobem rozhodlo loni nákupní centrum Toombul v Brisbane v Austrálii. Atrakci spojilo také se soutěží a aplikací.

Obchodní domy Magasin v Dánsku

Dánský řetězec obchodních domů Magasin se rozhodl svůj sortiment čokoládových cukrovinek sezonně vystavit na stojanech z lepenky ve tvaru zajíců, motiv „ušáka“ se pak opakoval například i ve výlohách.

Marks & Spencer ve Velké Británii

Britský řetězec Marks & Spencer zvolil pro dekoraci sezonního vystavení zboží rovněž lepenku, a to pro origami zajíce i vějířová vejce, které se obojí v různých velikostech objevily také ve zbytku prodejny.

Asda ve Velké Británii

Regálové čelo, ačkoli upozorňuje „jen“ na slevovou akci, může být pojato velkoryse. Velikonoční náladu odhadla britská Asda výborně.

Target v USA (1. realizace)

Upozornit na výhodné nákupy lze elegantně. Loňská velikonoční výzdoba sezonního koutku je součástí uceleného vizuálního konceptu, do něhož spadají i další svátky, jako například Valentýn či Den matek.

Target v USA (2. realizace)

V jedné z předchozích sezon se Target spojil s ilustrátorkou Wendy Ann Gardner, která je autorkou „Naughty Naugty Pets“, a vytvořily dekoraci s postavičkami ze seriálu. Součástí byly i plyšáci nebo pohlednice.

Lindt ve Švýcarsku

Značková prodejna Lindt v Kilchbergu je celá „k nakousnutí“. Za pozornost však stojí speciální velikonoční balení minivajíček ve tvaru mrkve i stojan pro ně určený.

Canbudry ve Velké Británii

Cadbury se na Velikonoce rozhodla pro výrazný shop­‑in­‑shop, v němž mohla skrze zajíce lákat na lov čokoládových pochoutek.

Prodejny v galerii hodnotí

Annette Schulze

Asda Toombul shopping center Magasine





Všechny tři velikonoční projekty (Asda, Toombul a Magasin) dle mého názoru spojují tři věci, které ostatní postrádají, nebo je neslučují, a to neotřelost, nápad a vystoupení ze zajetých kolejí.

Hned v závěsu za těmito vystaveními by se umístil Lindt a M&S se svými kreativními obaly a velkým origami, ale pro mě výše uvedená tři vystavení jednoznačně vedou. Velké květiny navozující pocit jara — jednoduchý detail, který sám o sobě neprodává a neprezentuje určitý produkt, ale skvěle navozuje atmosféru, která je pro nakupujícího tak důležitá. Nehledě na jejich skvělou propracovanost. Dále pak obrovský věnec s neuvěřitelnými detaily — v obou případech ruční práce, která se jednoznačně tvůrcům vyplatila. A k tomu do třetice jednoduchý, i když velmi nápaditý stojan ve tvaru vajíčka s hlavou zajíčka — takto si představuji Velikonoce v obchodě.

Linda Petrová

Target II. (Naughty Naugthy Pets) Marks & Spencer Magasin



Velikonoce jsou po Vánocích druhou retailovou jistotou. Spotřebitelé masírovaní ze všech stran plní košíky delikatesami, sladkostmi i úklidovými prostředky. Svátky jara musí vonět a chutnat podle tradice. Celé to stačí jen trochu přiživit. Tohle na jedničku zvládá Target, dlouhodobý koncept, design a nápad propojit dekoraci s originální sběratelskou kolekcí dodávají svátkům twist. Ucelená koncepční myšlenka origami prvků v M&S je ze stejného těsta, i zde si umím přestavit silnou inspiraci pro zapojení zákazníků. A do třetice musím ocenit promyšlenou práci se sekundárními stojany v Magasin. Je vidět, že design respektuje prostředí prodejny a bez zbytečné přeslazenosti na něj navazuje. Všechny tyto projekty působí svěže, jarně a vzdušně, nevytvářejí nátlak na zákazníka, a tím se odlišují od masy variací na téma vajíčko/zajíček na standardních POS.

Lenka Gajzurová

Target (obojí) Lindt Marks & Spencer



Na realizacích jsou vidět velmi rozdílné přístupy ke zpracování velikonočního designu. Do popředí vystupují kreativy Targetu, Lindtu a M&S. Lindt s Velikonocemi pracuje dlouhodobě a konzistentně a je to znát. Je líbivý především kvůli packagingu velké mrkve, která perfektně zapadá do instore marketingu. Díky skvělým obalům už nemusí zbytečně překrášlovat konstrukce nosičů. Oranžové mrkve v zelené bedýnce fungují jako magnet. Velikonoční zajíc Lindt je pak už samostatnou a známou značkou. M&S se tradičně drží čisté vizuální linky, i pod tíhou času trvanlivé a nezaměnitelné. V duchu sloganu „Spend it well“ — dává vyniknout spíš samotným produktům než obalům a pouťové výzdobě. A ještě bych vyzdvihla Target. A to kvůli upravenému líbivému geometrickému zpracování nákupních zón a za ujeté zajíčky, funguje to — ostatně, s plyšáky nemůžete šlápnout vedle.

Zajíc vaši značku nezachrání



Lenka Gajzurová, POS Media



A jestli je to králík, tak také ne. Velikonoce byly z pohledu marketingu a prodeje vždycky takovým otloukánkem oproti Vánocům. No uznejte sami — ty přípravy a plány na vánoční šílenství, které trvá celý měsíc, se vůbec nedají srovnat s klidnými a pár dnů trvajícími Velikonocemi. A asi právě proto jsme k obyčejným vajíčkům, pomlázce a beránkovi adoptovali i zajíce, nebo možná králíka. Doufali jsme, že roztomilá postavička, kterou budou mít děti rády, to zařídí a kola prodeje se roztočí o něco více. Je to stejný princip, jako když jsme k abstraktnímu Ježíškovi přibrali reálné soby a skřítky z Norska.



Zajíc ale stačit nebude. Je nutné k Velikonocům přistoupit stejně odpovědně, jako k prosincovému vrcholu sezony. Od prvoplánového „nabarvení“ prodejní plochy bychom se měli posunout k cílenému rozvíjení velikonočního portfolia. Podobně, jako to dělá Lindt, který ze svého velikonočního zajíčka udělal do slova a do písmene samostatnou a dobře etablovanou značku a nyní z tohoto faktu těží.



K barveným vajíčkům, dlouhým roztomilým ouškům a travičce lze přidat i další zvyk — mít něco nového na sebe, aby vás beránek… Ano, jistě toto CTA (call­‑to­‑action) někde zahlédnete, asi v nějakém newsletteru, ale je to málo. Kolem Velikonoc jde vystavět mnohem větší koncept. Je tu přeci jaro, vše se probouzí, přichází nová energie… A celé by to mohlo trvat ještě déle než Vánoce a vytvořit tak zajímavý maloobchodní jarní boost. Ostatně dle statistik o velikonočním týdnu české domácnosti utrácejí až o pětinu více než v běžném týdnu v roce. Škoda, že je to jen týden, že?



Netuším proč, ale značky k Velikonocům většinou nepřistupují jako k velké příležitosti. Spokojí se s několika barevnými klišé ve výloze. Přitom příběh Velikonoc je emočně velmi silný, a to je pro marketing doslova dar z nebes. Bohužel tento dar zatím většina značek spíše přehlíží a omezuje se na „nutné zlo“. Tak to příští rok zkuste, věnujte velikonočním svátkům pozornost a připravte kampaň, která pozvedne vaši značku nad všechny zajíce a jejich chlupatá ouška.