Důležitost zahraničních zpráv opět stoupla. Podle Člověka v tísni by redakce neměly polevit a sledovat konflikty dlouhodobě.

Podle nevládní organizace Reportéři bez hranic (RSF) je aktuálně na území Ukrajiny více než tisícovka zahraničních korespondentů. Čísla vycházejí z údajů ukrajinské armády, která uděluje akreditace. A stejně jako v jiných konfliktech i nyní hrozí zástupcům médií, kteří se snaží o zásadním vývoji a tragických příbězích obyvatel Ukrajiny informovat přímo z místa, smrtelné nebezpečí.

Americká vláda navíc sdělila, že novináři figurují i na kremelském seznamu těch, kteří mají být zabiti nebo posláni do pracovních táborů. „Známe ruské metody,“ uvedla Jeanne Cavelier, šéfka RSF pro východní Evropu a střední Asii. „Novináři jsou hlavními cíli, jak můžeme pozorovat od anexe Krymu v roce 2014 (…). Apelujeme na ruské a ukrajinské autority, aby respektovaly své mezinárodní závazky k ochraně novinářů během konfliktů a na mezinárodní orgány, aby se postaraly o to, že jsou tyto závazky dodržovány,“ dodala.

RSF také na svém webu neustále vede záznamy o usmrcených novinářích. Od letošního ledna organizace eviduje čtrnáct úmrtí novinářů na celém světě. V současné době je jich také podle dostupných a ověřených informací 364 uvězněno, z toho 22 v Bělorusku a sedm v Rusku, což se může brzo změnit

výrazně k horšímu.

Redakcím chybí finance

I česká média vysílají do konfliktních oblastí v zahraničí své zpravodaje (viz na příklady). Co se Ukrajiny týká, někteří se v oblasti vyskytovali ještě před invazí ruských vojsk, někteří tam naopak zamířili později, aby informovali o válce. Zahraniční zpravodajství patří mezi oblasti, které v minulosti musely mediální domy škrtat. Když se hledají úspory, často padne oko manažerů právě na tyto sekce. I proto se například Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) rozhodl hned února vyzvat k finanční podpoře redakcí v rámci grantové výzvy. Správní rada NFNZ pak ve zrychleném řízení udělila první čtyři granty webu Aktuálně.cz, Deníku N, serveru Voxpot a reportérce Magdaleně Sodomkové.

„Příspěvky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených se zařizováním cesty na Ukrajinu, neprůstřelné vesty a helmy, ubytování, najmutí místního fixera, který pomáhá zprostředkovat kontakty a informace z nedostupných míst, či pronájem auta,“ napsala Naďa Straková z NFNZ s tím, že fond si je vědom toho, že většina nezávislých redakcí pracuje s omezeným rozpočtem. Kromě grantu vyhlásilo NFNZ i sbírku na platformě Darujme.cz s názvem SOS Ukrajina News.

„Taková událost jako válka v blízké a pro nás důležité zemi s velkým dopadem na domácí situaci je pro média zásadní úkol vyžadující odpovědnost i obrovské nasazení. V naší redakci jsou zkušení novináři, kteří prošli náročnými zahraničními misemi, takže se dovedou rychle zorientovat a vyrazit přímo na místo. Přináší to samozřejmě neplánované výdaje, ale to pochopitelně neznamená, že bychom mohli zůstat stát stranou,“ sdělil MAM Ján Simkanič vydavatel Deníku N.

Jan Moláček, Deník N Darja Stomatová, CNN Prima News Petra Matýsková, Nova/TN.cz

Připraveni na izolaci

S většími rozpočty pracují naopak čeští televizní reportéři. „My máme velkou výhodu, že v případě tohoto postsovětského konfliktu jsou součástí redakce kolegové, kteří mluví rusky a mají k tomu tématu blízko,“ říká Pavel Štrunc, šéfredaktor zpravodajství a publicistiky CNN Prima News. Ta má na Ukrajině reportérku Darju Stomatovou (viz na hlavní foto), která se v době uzávěrky tohoto čísla pohybovala v bomardovaném Charkově. Vysílaní novináři jsou prý proškolení a mají základní přehled o tom, jak se pohybovat v krizových zónách.

„S Darjou Stomatovou je přímo na místě i Ján Schürger, což je zkušený kameraman, který byl i ve válce v Sýrii, nebo v roce 2014 na Donbasu,“ dodává Štrunc. Stomatová už vystoupila i přímo ve vysílání CNN International, což je podle zástupců Primy něco, co se českým reportérům nestává každý den.

Že se důležitost zahraničního zpravodajství v relacích neustále zvyšuje, potvrzuje i Kamil Houska, ředitel sekce zpravodajství a publicistiky TV Nova. Podle něj se v posledních letech častěji stává, že zahraniční reportáží Televizní noviny začínají a tématu se věnuje i deset minut prostoru. „Naše zapojení v zahraničí intenzivně vzrostlo se zahájením konfliktu na Ukrajině. V současné době se do přípravy vysílání k válce na Ukrajině zapojila celá zpravodajská i publicistická redakce, nejde jen o zahraniční sekci. Pomáhají třeba i kolegové ze sportu. Chtěl bych všem moc poděkovat za neskutečné nasazení!,“ napsal. I reportérka Novy Petra Matýsková prošla podle něj před odjezdem školením a dostala také informace od kolegů, kteří mají z válečných zón zkušenosti.

Janek Kroupa, Seznam Zprávy Josef Pazderka, Aktuálně.cz Adéla Knapová, Reflex/CNC

Na Seznam Zprávách reportují přímo z Ukrajiny Janek Kroupa a David Neff. „Shodou okolností jsme na konci loňského roku významně posílili zahraniční redaktory, včetně fotoreportérů. Což samozřejmě teď znamená, že je můžeme poslat k mimořádné události, která nastala. V této chvíli máme v zahraniční redakci deset zpravodajů, kteří spolupracují s šesti lidmi z fototýmu,“ uvedl Jiří Kubík, šéfredaktor Seznam Zpráv. Vesměs se podle něj jedná o lidi, kteří jako zahraniční zpravodajové už pracovali.

„Máme štěstí, že takové profesionály v našem týmu máme. Například Janek Kroupa i David Neff již ve válečných zónách byli. Máme domluvené časy, kdy si voláme, i pozdě v noci, jsme v intenzivním kontaktu. Každé ráno se také snaží poskytovat rozhovory mimo jiné i do rádií a přinášejí aktuální svědectví. Řekl bych, že jsou tak trošku jako univerzální mediální vojáci,“ dodal.

Jejich vyslání na Ukrajinu by přirovnal k přípravě na cestu do izolovaných hor s výbavou, která má pomoci přežít alespoň jeden týden. Mají vše od speciální nabíječky po krabičku první pomoci. „Vezou s sebou vlastně tak trochu celou domácnost, aby dokázali fungovat v naprosto nepředvídaných situacích. Jsou vybaveni pochopitelně i bezpečnostními prvky, jako jsou helma a neprůstřelná vesta. Mají samozřejmě i potřebnou finanční zálohu,“ popisuje.

Sloužit veřejnosti

Média veřejné služby tradičně síť zahraničních zpravodajů drží, i když s rozpočtovými tlaky je to pro ně čím dál náročnější. „Český rozhlas disponuje i takzvanými létajícími zpravodaji, které může přesouvat do oblastí, kde jsou nejvíce potřeba. Je to samozřejmě nákladné, ale zcela to vyvažují exkluzivní materiály,“ je přesvědčen generální ředitel ČRo René Zavoral. Podle mluvčího Jiřího Hošny mají zpravodajové ze strany ČRo maximální podporu — ať už jde o technické či bezpečnostní vybavení. „V případě ohrožení zpravodajů či nutnosti jejich evakuace může ČRo využít svých rozsáhlých kontaktů — diplomatických či jiných,“ uvedl. „V momentech krize potřebuje mít společnost přesné a ověřené informace a Česká televize již mnohokrát dokázala, že umí informovat opravdu velmi rychle, a to právě i díky nejširší síti vlastních zahraničních zpravodajů,“ řekla Karolína Blinková, mluvčí ČT.

Martin Dorazín, ČRo Václav Černohorský, ČT

Podle Tomáše Urbana, vedoucího mediálního oddělení neziskové organizace Člověk v tísni, je bohužel častým problémem rychle opadající zájem médií o konflikty. „Dělal jsem třeba v rámci Monitory rešerši sociálních příspěvků na téma války a už dnes (3. března) je vidět, že počet interakcí je na pětině v porovnání s prvními dvěma dny invaze,“ říká Urban.

„Je potřeba se konflikty dlouhodobě zabývat, mít zaplacené reportéry a informovat dlouhodobě, ne nárazově. Lidé pak nerozumí celkovému kontextu,“ dodal s tím, že Člověk v tísni často s válečnými reportéry úzce spolupracuje, protože v zemích působí dlouhodobě. Pomáhá jim například zprostředkovat kontakty s místními či dostat se do oblastí, kde probíhají boje. Urban si naopak velmi cení toho, že redakce nedbají v rámci konfliktu na Ukrajině na konkurenci a ČRo například bez problémů dělá rozhovory se zpravodaji z jiných médií.