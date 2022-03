S inflací přicházejí i úvahy nad škrcením výdajů. Bez „operátorů“ a internetu nedají Češi ani ránu, zdražování však může zpomalit růst VOD služeb nebo předplatného tisku.

zvyklí. Ruská invaze na Ukrajinu podobný optimismus vyloučila. „Dočasnost je dlouhodobější, než se původně zdálo,“ řekl minulý týden ve vysílání Českého rozhlasu Plus guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Vedle bydlení, pohonných hmot a elektřiny teď zdražují i ceny plynu, což se opět promítne do zdražení dalších výrobků a služeb. Ceny navíc podle guvernéra už mnohdy zůstanou vysoké.



To, co statistiky zpětně potvrdily, však už na vlastní kůži pociťují české domácnosti od druhé půlky loňského roku. Významným milníkem byl i konec Bohemia Energy v říjnu 2021, kdy o dodavatele energie přišel ze dne na den téměř milion lidí. Zdražují samozřejmě i potraviny, jen na stránkách MAM se k tématu vyslovili minimálně tři top manažeři, kteří připustili, že jejich výrobky budou zdražovat nebo už zdražily. V rozhovorech o inflaci hovořili například marketingový ředitel potravinářské společnosti Savencia, pod kterou spadají značky jako Král sýrů či Apetito, David Vejtruba (MAM. č. 42/2021), ředitel marketingu Tchiba Steffen R.Saemann nebo CEO Danone Marián Jánoš (MAM č. 10/2022).



V roce 2019 průměrná česká domácnost za rok utratila 153 193 korun na hlavu. V roce 2020, což byl už rok poznamenaný pandemií, podle ČSÚ klesly spotřební výdaje o 2,2 procenta a v průměru za rok každý utratil 149 810 korun. Zároveň se výdaje přeskupily, protože lidé více pobývali doma a nechodili do restaurací a za kulturou. Za zdraví jejich útraty vzrostly o téměř devět procent, za alkohol a tabák o sedm procent a za potraviny o pět procent. Čísla za loňský rok ještě dostupná nejsou.



Michal Skořepa, Česká spořitelna

Michal Skořepa, Česká spořitelna



Nicméně s tím, jak rostou ceny nezbytných věcí jako jsou bydlení a potraviny, lze očekávat, že lidé budou škrtat, kde se dá. „Z dat o používání platebních karet se zdá, že domácnosti v posledních měsících začaly šetřit mimo jiné na výdajích za oblečení a za pohonné hmoty. Je však obtížné odlišit snahu šetřit a vliv dalších faktorů, jako je především doznívající pandemie,“ říká Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a člen vedení České společnosti ekonomické.

Bez internetu ani ránu

Podle Skořepy inflace zatím nadále takřka neexistuje v oboru datových služeb, který je dlouhodobě jednou z mála částí spotřebního koše táhnoucích celkový růst cen spíše dolů.Zda Češi v této oblasti začali už osekávat své výdaje s odvoláním na obchodní tajemství a fakt, že společnost je kótovaná na burze, odmítá sdělit tisková mluvčí O2 Czech Republic Kateřina Mikšovská.



Potvrzuje však, že výdaje za mobilní tarify jsou jednou z mála položek v rámci rodinných rozpočtů, kde dochází ke kontinuálním meziročním poklesům. Ukazují to i čísla ČSÚ, kdy v roce 2019 vydali lidé ročně za provoz mobilního telefonu 3336 korun, přičemž v roce 2020 se jednalo o 3223 korun.



„Ke zdražování našich služeb jsme nepřistoupili. Naopak dochází k tomu, že zákazníkům za stejnou cenu přidáváme vyšší hodnotu. Například u mobilních tarifů jsme na podzim představili nové, které za stejnou cenu nabízejí mnohem vyšší datové objemy nebo neomezená data,“ říká Mikšíková s tím, že firma dlouhodobě eviduje zájem o slučování více služeb do balíčků O2 Spolu, které jsou pro rodinu levnější, než kdyby si každý člen platil službu zvlášť.

Simona Lišková, Vodafone

Simona Lišková, Vodafone



„U zákazníků jsme obecně pozorovali spíše zájem o navýšení datových objemů a rychlosti připojení, což odpovídá aktuální situaci ve společnosti. Tento trend se zatím nemění. Nároky na internetové služby se totiž během posledních dvou let razantně změnily — řada domácností během pandemie suplovala funkci kanceláří, školních tříd nebo třeba kinosálů,“ píše Simona Lišková, ředitelka marketingu Vodafone.



Z dostupných výzkumů podle ní vyplývá, že pro zákazníky nabývá jistota a stabilita na větší důležitosti, než tomu bylo dříve, a vyhledávají dlouhodobější benefity, což se operátor snaží reflektovat i v aktuální kampani, která nabízí „nový Gigabit internet od Vodafonu už napořád za zvýhodněnou cenu“.

