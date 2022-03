Když v roce 2018 dováželi do kaváren ovocné bio limonády, možná ani budoucí zakladatelé Green Heads netušili, že za pár let budou mít specializovaný velkoobchod s nejširší nabídkou rostlinných produktů na česko-slovenském trhu. Nyní chystají další expanzi a jako partnera si vybrali agenturu #mdworks, která zajistí aktivity digitálního marketingu včetně kampaní pro jednotlivé značky partnerů.

Green Heads má za cíl rozšířit dostupnost zajímavých a rostlinných produktů do gastronomie i retailu. Vše ale začalo tím, že kamarádi Petr, Ilja a Tomáš dodávali ovocné bio limonády Proviant do svých oblíbených kaváren. Zápal a chuť přinášet nové a trendy produkty na český trh tehdy dali podnět k založení společnosti Green Heads. Během několika let se jim podařilo zpřístupnit českým zákazníkům netradiční rostlinné produkty, kombuchy a vitamínové shoty a vybudovat širokou klientelu kaváren, kanceláří a obchodů. V České republice patří mezi jejich zákazníky například přední online supermarket Rohlík, síť restaurací Ambiente, kanceláře WeWork, síť kaváren mamacoffe a další. Jak to dělají?

Společně sledují trendy a neustále sami zkouší nové značky a výrobky. Pokud jsou přesvědčeni o jejich kvalitě, přidávají je do své nabídky. Zakladatelé Green Heads jsou přesvědčeni, že budoucnost je rostlinná a chtějí být u toho. V letošním roce se zaměří i na kancelářskou klientelu a zahraniční expanzi zejména ve střední Evropě. Do zahraničí chtějí zároveň pomoci i českým značkám, které mají chuť expandovat.

S pestřejší nabídkou rostlinných produktů roste také poptávka a vlastně i náročnost klienta. „Je čím dál běžnější, že zákazník se zajímá o to, co konzumuje. Chce najít ve své kavárně ty nejlepší produkty a často také zjišťuje i jejich původ“, říká Tomáš Kofroň, jeden ze zakladatelů Green Heads. Proto spolu s Petrem Šístkem a Iljou Fajbisovičem zkoumají nejen kvalitu, ale i příběh výrobců a jejich vizi. Jakožto velkoobchodní firma s unikátním sortimentem kombinují české a zahraniční produkty tak, aby měl zákazník co možná největší výběr z toho nejlepšího, co aktuálně světový trh nabízí.

Po úspěšném obchodním rozvoji se zakladatelé Green Heads rozhodli zaměřit i na posílení svých marketingových aktivit, které budou zahrnovat i kampaně pro jednotlivé značky. Jako partnera si vybrali českou digitální agenturu #mdworks. „Tomáše, Ilju a Petra z Green Heads jejich obor jednoduše baví a chtějí pro nové a trendy produkty nadchnout i ostatní. Mají jasnou vizi i drive, díky kterému se ji daří naplňovat. Je to znát na každém jednání i na rychlosti a důslednosti, se kterou se společné aktivity posunují. Pečlivě si vybírají značky, které chtějí prezentovat veřejnosti a my jsme rádi, že jim v tom můžeme pomoci,” dodává ke spolupráci zakladatel digitální agentury #mdworks, Daniel Pech.